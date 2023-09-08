закрыть
8 сентября 2023, пятница, 15:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Для Полины Шарендо-Панасюк перестали принимать передачи

  • 8.09.2023, 15:08
Для Полины Шарендо-Панасюк перестали принимать передачи
Полина Шарендо-Панасюк

После голодовки политзаключенная нуждается в особом питании.

Для активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк перестали принимать передачи. Хотя после голодовки она нуждается в особом питании.

Об этом «Радыё Свабода» сообщил муж политзаключенной Андрей Шарендо.

Второй проблемой со здоровьем жены стало то, что после пребывания в ИВС у нее сильно болит спина, говорит Андрей Шарендо.

Напомним, что Полина Шарендо-Панасюк, мать двоих детей, содержится за решеткой с 3 января 2021 года. Полину приговорили к двум годам заключения по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 368 УК РБ («Оскорбление Лукашенко»), ст. 369 («Оскорбление представителя власти»), ст. 364 («Насилие или угроза насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Дюжина ножей в спину «победе»
Дюжина ножей в спину «победе» Леонид Невзлин
Горят «потемкинские деревни» российского ВПК
Горят «потемкинские деревни» российского ВПК Александр Коваленко