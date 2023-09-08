Для Полины Шарендо-Панасюк перестали принимать передачи
- 8.09.2023, 15:08
После голодовки политзаключенная нуждается в особом питании.
Для активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк перестали принимать передачи. Хотя после голодовки она нуждается в особом питании.
Об этом «Радыё Свабода» сообщил муж политзаключенной Андрей Шарендо.
Второй проблемой со здоровьем жены стало то, что после пребывания в ИВС у нее сильно болит спина, говорит Андрей Шарендо.
Напомним, что Полина Шарендо-Панасюк, мать двоих детей, содержится за решеткой с 3 января 2021 года. Полину приговорили к двум годам заключения по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 368 УК РБ («Оскорбление Лукашенко»), ст. 369 («Оскорбление представителя власти»), ст. 364 («Насилие или угроза насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»).