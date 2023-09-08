В Полоцке археологи нашли клад древних византийских монет 8.09.2023, 15:18

На месте раскопок был квартал ювелиров.

В Полоцке продолжаются археологические раскопки на территории городского стадиона. Последние дни принесли много новых открытий, рассказал порталу gorod214.by старший преподаватель кафедры истории и туризма Полоцкого государственного университета Алексей Коц.

Ранее археологи нашли здесь много материалов, которые подтвердили: на этом месте был квартал ювелиров.

На днях в ювелирной мастерской нашли клад медных византийских фолисов. Это древние монеты, отчеканенные на рубеже Х-ХІ веков, попавшие в Полоцк в ХІ веке. Хозяин прятал их под печкой-каменкой, где плавили цветные металлы.

Сообщается, что две монеты сохранились в хорошем состоянии, на одной стороне прочитывается надпись-легенда, на другой — изображение правителя-императора. Предварительно ученые полагают, что это Василий II Болгаробойца: при его правлении поддерживались тесные связи Киевской Руси и Византийской империи.

Поврежденные монеты отправили на реставрацию в музей-заповедник.

Ранее, по словам Алексея Коца, в Беларуси при археологических раскопках не находили клады византийских монет. Были единичные монеты, а в составе коллекции они попались впервые.

Также ученый обращает внимание на найденный фрагмент подвески в виде топорика, служившего оберегом для воина. На топорике напаяна птичка. Находка датируется ХІ-ХІІ веками. Ранее такие находки на территории страны вовсе не встречались. Носить такие редкие статусные вещи могли лишь воины высокого ранга.

Также археологи нашли редкие фрагменты фальшивых дирхамов, которые выплавлялись непосредственно на месте. Кстати, в 1980-х годах археолог Сергей Тарасов нашел при раскопках в Полоцке литейную форму для изготовления таких монет.

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