Украина получила оружие, которого очень боятся в Кремле 1 8.09.2023, 15:16

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Оно будет иметь большое влияние на ход войны.

Решение США передать Украине боеприпасы с обедненным ураном вызвало большой вой на московских болотах. Так спикер путина Песков заявил, что размещение такого оружия будет иметь ужасные последствия и повлечет за собой всплеск заболеваемости раком. Почему-то забыл Песков о том, что Украина уже использует такие снаряды, переданные британцами. Видимо, у американских снарядов особенная токсичность, потому что россияне уже готовы чуть ли не Совбез ООН созывать. На самом же деле в Кремле понимают, что передача этих боеприпасов – еще один шаг к поражению в захватнической войне против Украины.

О преимуществе этих боеприпасов в эфире «Апостроф TV» рассказал офицер резерва Воздушных сил Вооруженных сил Украины Андрей Крамаров:

— На самом деле Кремль уже увидел – после того как 82 бригада на танках Challenger приступила к активным боевым действиям – что снаряды с обедненным ураном делают с их аналоговнетной техникой. А делают они ровно то же, что с советской техникой делали во время первой и второй «Бури в пустыне». По факту стоящая на российских танках система динамической защиты «Нож» ничего не может противопоставить кумулятивному действию снаряда с обедненным ураном.

Американцы передают снаряды отдельно потому, что отличается тип пушки и есть нюансы в самих танках. В частности, как ранее заявляли американцы, нам будут передаваться танки Abrams модификации М1 А1, имеющие 105 мм пушку (в отличие от танков Challenger с пушкой 120 мм). Кстати, таким же тип пушки стоит на модернизированных танках Т55, которые нам передала Словения.

Нам передают эти снаряды потому, что это самый эффективный способ борьбы с любой российской техникой, будь то САУ, любые типы танков. В случае применения снарядов с обедненным ураном у российских танков нет шансов. Даже с первого попадания во фронтальную плоскость шансов на спасение почти нет, а динамическая защита не спасает. А если происходит попадание в боковую и заднюю плоскость – то там шансов вообще нет.

Подойдут ли эти снаряды к «Леопардам»? Пушка отличается, у немцев 120 мм, а у «Абрамса» – 105 мм. Но есть интересный нюанс. Этот снаряд фактически является подкалиберным. Но вряд ли американцы будут нам передавать снаряды для другой техники. Как правило они передают боеприпасы для собственной техники.

Следует добавить, что еще на заседании «Рамштайн» в декабре 2022 года были заключены определенные фундаментальные принципы работы. Поставляющий определенный тип вооружения должен обеспечить в дальнейшем достаточное количество боеприпасов для именно этого вида оружия.

Не только танковые бои

Эти снаряды будут иметь большое влияние на ход войны. Их можно применять не только против бронетехники, но и по тяжелым укреплениям врага, поскольку они обладают очень большим проникающим действием, которым можно пробивать железобетонные конструкции. Эти снаряды можно использовать при штурмовых действиях пехоты с поддержкой танков. А нам их передали по одной простой причине – США имеют очень большой запас этих снарядов для 105 мм пушки. А американцы готовы делиться тем, чего у них много.

К тому же наши военные, проходившие обучение и слаживание с этими танками, уже знают, против каких целей следует работать с такими типами снарядов.

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