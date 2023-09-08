«На голову Шойгу охотятся сразу несколько групп» 1 8.09.2023, 15:20

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Министр обороны РФ может работать на сильное соседнее государство.

Российский оппозиционер Вячеслав Мальцев утверждает, что министр обороны РФ Сергей Шойгу работает на Китай и вскоре может поплатиться жизнью за поражение российской армии в Украине.

«Самый главный кандидат на тот свет, который еще и до главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина был главным кандидатом, это Шойгу. Шойгу агент влияния Китая, шпион китайский, который завербован был еще в 90-е годы. Не было ни одного года, когда бы хотя бы десяток раз Шойгу не ездил в Китай. Он был первым, кто поздравил Си Цзиньпина с назначением на должность. Он, когда приезжает в Китай, очень часто встречается с Цзиньпином, у них неформальные отношения. Путин не может Шойгу тронуть. Я думаю, хотел бы. Потому что понимает, что он полное ничтожество, но ничего делать не может с ним», – говорит Мальцев.

Оппозиционер отмечает, что смерть Шойгу не выгодна оппозиции по нескольким причинам. В частности, из-за того, что его может заменить более толковый военачальник. Мальцев подчеркивает, что Шойгу сделал «большими руководителями» бывших коллег из МЧС, которые никакого представления об армии не имели. А финансовыми вопросами поставил заниматься женщин, с которыми имеет определенные связи.

«В группу Шойгу входят его любовницы, которые просто расхищают все. Поставил свою любовницу главным финансистом Министерства обороны. Там грамма не сохранится, все унесут. … Шойгу – организующее звено. Если этого звена не будет, все, конструкция разваливается», – считает он.

Оппозиционер предполагает, несколько групп готовили или размышляли о возможности покушения на Шойгу. По его мнению, террориста Игоря Стрелкова-Гиркина арестовали из-за подготовки покушения на Шойгу, которое, по его информации, может произойти в ближайшее время.

«Кто может это сделать? ГРУшники, они злые как собаки, особенно те, кто находится в боевых подразделениях. Путин вместе с Шойгу кинули в окопы фактически спецподразделения. … Они ненавидят Шойгу. Десантники. … Представляете, как они ненавидят Шойгу. От них тоже осталось очень мало, но тоже найдутся те которые пойдут и добьют. … Сейчас тех, кто хочет отомстить за поражение Шойгу, таких много. Гиркин, [экс-полковник ГРУ] Квачков», – отмечает Мальцев.

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