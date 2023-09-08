«Наняли Льва с 5 годами опыта, а он оказался Артемом с опытом 1,5 года» 19 8.09.2023, 15:27

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Минский айтишник устраивался в разные компании, но работали за него другие люди.

В соцсети LinkedIn обсуждают разоблачение: разработчик-сеньор из Минска устраивался на работу, но, похоже, в ряде случаев работали за него джуны, которых он якобы менторил. Все вскрылось, когда один из обманутых работодателей случайно увидел пост обманутого джуна, пишет devby.io.

Срыв покровов начался с поста разработчика-джуна Александра из Могилева.

Если коротко: он увидел в LinkedIn объявление от Android/Flutter-разработчика и ментора Льва Красовского (сейчас страница профиля удалена или заблокирована). Тот искал джуна на проект для энергетической компании в Чувашии — делать приложение для обходчиков.

— Договорились об оплате, о режиме работы, о том, как трекать, что сделано. <…> Через 12 дней [после начала работы] мне сообщили, что проект прикроют и нужно сбилдить релизную сборку. Сборку сбилдил, все описал, далее еще пару дней отвечал на вопросы техлида. Спрашивали так, будто я на этом проекте все время работал и написал его с нуля. В итоге сказали, что рассчитаются в начале июня.

Александр уточняет, что полноценно проработал 17 дней — «по зп должно было выйти нормально».

Но вдруг ментор забанил своего подопечного в Telegram и LinkedIn.

Александр говорит, что «данный человек постоянно набирает людей в проекты, возможно, всех так же кидают».

В телеграм-канале Job for Junior есть вакансия от Льва Красовского на проект в сфере медицины — от 2 февраля. Ссылка на вакансию уводит в LinkedIn и уже не работает.

Devby пообщался с Александром. Он с самого начала знал, что на проекте выполняет работу за Льва — но согласился с этим, потому что найти работу в ИТ сейчас непросто. Договор не подписывали — были только устные договоренности.

Александра подкупило, что Лев называл себя ментором. До него у начинающего разработчика был только один ментор — во время учебы в RS School, и впечатления от взаимодействия с ним самые лучшие.

А еще Александру важно было проявить себя на реальном коммерческом проекте, который можно добавить в портфолио. А потом и других — ментор обещал, что работы будет много.

Лев выступал посредником между командой и могилевчанином. За 2 недели Александр, по его словам, погрузился в проект, реализовал новую фичу, решил проблему, с которой долго не могли справиться, — наследство от предыдущего разработчика. А потом проект закрыли — и за этим последовал бан от Льва.

История компании: наняли Льва с 5 годами опыта, а он оказался Артемом с опытом 1,5 года

Пост Александра увидели в компании, в которую недавно устроился специалист по имени Лев Красовский. Так появилось продолжение истории — уже от эйчара Виктории.

Она рассказала, что несколько недель назад на вакансию их компании на hh.ru откликнулся 23-летний разработчик с хорошим резюме. Молодой человек уверенно прошел техсобес и финальное интервью — и получил оффер на позицию Senior Android dev.

— Мы не следим за сотрудниками и смотрим только на результаты, нам не важно, где и как вы работаете, но если есть задача — ее нужно выполнить (максимальное доверие с нашей стороны = максимальная честность с вашей). Лев в первый день сказал, что он иногда менторит ребят, для нас это ок. Во второй день взял выходной (личные обстоятельства, с кем не бывает) — ок.

За 3 недели в компании новый разработчик не показал особых результатов, пишет Виктория, чего никак «не ожидали от сеньора с нормальной зп». И у команды «начали закрадываться сомнения, не работает ли Лев на кого-то еще».

Как раз в это время в LinkedIn появился пост Александра. И кто-то из компании его увидел.

— Мы стали собирать пазл и запустили процесс увольнения, на финальном созвоне Лев оказался Артемом с опытом 1,5 года в Android. На вопрос, почему парень сам не пришел к нам, он ответил, что мы бы его не взяли (судя по уровню выполненных задач, он оказался прав).

Вы спросите, как мы не заметили, что перед нами другой человек. Отвечу: мы не заставляем [никого] включать камеры, у команды закрались сомнения через неделю, что голос изменился, но все свалили на качество связи.

Лев решил, что его 5-летнего опыта хватит, чтобы открыть свой аутсорсинг и никому об этом не говорить. Он находил компании, получал работу, а потом находил джунов, которые должны были делать за него всю работу. Проблема в том, что у нас не 10 000 человек, и перформанс каждого на виду, а джун (как бы его ни менторили) не может закрыть сеньорские таски, — пишет эйчар.

А был ли вообще Лев? Кажется, был: в компанию он предоставил скан своего паспорта и номер счета, а еще подписал NDA.

От пользователей: «И у нас он засветился, повисел мертвым грузом пару недель»

Под постом Виктории 85+ комментариев.

• Несколько человек проводили собеседования с тем самым Львом — но разработчик им не подошел.

• У кого-то он успел поработать: «и у нас он засветился, повисел мертвым грузом пару недель — и в закат».

• Немало пользователей видело посты, в которых он зазывал джунов на проекты («А я-то думал, в чем секрет: человек чуть ли не каждый месяц ищет джунов. Он ест их или что?»).

• Кто-то предлагает написать заявление на Льва в милицию. Виктория отвечает, что у компании нет юрлица в Беларуси, но они подали данные о зарплате разработчика в налоговую.

• А кто-то пеняет Виктории, мол, сами виноваты — взяли на работу «сеньора 23 годиков», а ведь по возрасту он в лучшем случае миддл. На что девушка отвечает, что начать можно и в 18+ — и хорошо прокачаться за это время.

Многие обсуждают финальный вопрос эйчара — девушка спрашивает, как доверять сотрудникам на удаленке и давать им полную свободу.

Пользователи сходятся на том, что тайм-трекеры вводить не стоит, а вот камеры на рабочих митах, пожалуй, нужны.

Юрист: «Недобросовестные граждане могут пользоваться правовой мешаниной и хаосом»

Адвокат и основатель инициативы «Юристы Беларуси: Независимость и Сотрудничество» Антон Гашинский рассказал, каковы могут/могли бы быть последствия для Льва и тех, кто идет по его стопам, в этой истории:

— Только репутационные. Как и для компании, которая его наняла и обнаружила «подмену».

Да, молодой человек обманывал своего нанимателя — работал не сам. Но важно понимать, с какой целью: если цель в отношении юрлица — безвозмездно завладеть его денежными средствами, мы можем говорить о мошенничестве. В данном случае работа выполнялась, хоть делал ее и другой человек, — а работодатель ее принимал. Уголовно наказуемого деяния здесь нет.

Вы скажете, что обмануты еще и джуны, а конкретно — тот человек, который рассказал об этом в LinkedIn. Он мог бы написать заявление на своего «ментора». Скажу сразу: он получит отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Это проблема ИТ-сферы: на одном проекте могут работать ребята из 10 компаний — и часто мало кто из них понимает, как компании между собой аффилированы. А недобросовестные граждане могут пользоваться такой правовой мешаниной и хаосом — как в этой ситуации.

Что еще важно: если бы Лев умышленно вводил джунов в заблуждение, представляясь представителем компании, а потом отказывался оплатить их труд, — это было бы мошенничество. Однако он называет себя ментором: нашел проект, обещал помогать в процессе работы — тут обмана нет, гражданско-правовой ответственности тоже.

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