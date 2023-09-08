«У врага осталось полторы улицы»: ВСУ близки к освобождению ключевого села под Бахмутом 8.09.2023, 15:30

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Украинские войска контролируют большую часть населенного пункта, важного для окружения оккупантов.

Село Клещеевка, что на юге от Бахмута, в ближайшее время будет полностью освобождено от российской оккупации. Уже сейчас ВСУ контролируют большую часть населенного пункта.

Такой информацией поделился Максим Жорин - замкомандира 3-й штурмовой бригады, которая ведет наступление на этом участке фронта.

«Большая половина населенного пункта контролируется украинскими силами. Осталось небольшое количество, наверное, полторы улицы, которые еще частично пытается контролировать враг, но ему это очень плохо удается, ему приходится понемногу отступать. По всей линии Клещеевка - Андреевка - Курдюмовка враг терпит ежедневно огромные потери в личном составе, вынужден откатываться назад. Просто на ходу создают себе новые позиции, на которых пытаются закрепиться», - рассказал Жорин.

Это хорошая новость. А плохая, с его слов, заключается в том, что от села уже ничего не осталось, там нет ни одного не разрушенного дома, и селом Клещеевка может называться сегодня только условно.

«Россияне уничтожили почти все, что там было. Иногда даже трудно догадаться, где проходила улица, граница между домами. Это просто руины, и за эти руины идет борьба», - рассказал замкомандира ВСУ.

Отметим, что на Бахмутском направлении украинские войска избрали тактику клещей. Они пробивают оборону россиян на севере и юге, беря населенный пункт в окружение. Уже сейчас под контролем ВСУ находится несколько подавляющих высот, вследствие чего пребывание россиян в Бахмуте стало совсем дискомфортным.

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