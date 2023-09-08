Диетолог рассказала о привычках, которые поддерживают молодость мозга 2 8.09.2023, 15:44

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Они улучшают самочувствие и настроение.

В сети можно найти множество советов относительно того, каких полезных привычек следует придерживаться, чтобы повысить качество своей жизни. В противоположность общим действиям, которые улучшают самочувствие и настроение, есть те, которые положительно отражаются на работе нашего мозга. О чем именно идет речь и почему это важно, на своей странице в Facebook рассказала диетолог Оксана Скиталинская.

Привычки, которые помогают сохранить молодость мозга

▪ Контроль веса: лишний жир – источник воспаления во всем организме, и мозга тоже. Воспаление усугубляет работу нейронов, их коммуникацию, следствием чего является плохая память, склонность к депрессиям, негативным эмоциям.

▪ Контроль артериального давления и уровня сахара в крови. Перепады давления и сахара, частые скачки негативно влияют на память и концентрацию внимания.

▪ Употребление продуктов, богатых полифенолами, «рыбными» и «орехово-семенными» омега-3 жирными кислотами, лецитином и фосфолипидами - продуктов, из которых в организме образуется полезный оксид азота.

▪ Активный образ жизни: движение оздоровляет и омолаживает мозг, улучшает память. Специалист советует четко формировать свои мысли во время движения (упражнения, ходьбы, танцев), поскольку, по ее словам, это усиливает внимание и память.

▪ Режим дня: должен быть качественный сон и пробуждение.

▪ Активный отдых: переключайте внимание на природу и эмоции, которые она дарит: тем удастся положительно повлиять на работу мозга.

▪ Социальная активность – еще одна привычка, от которой зависит молодость нашего мозга.

«Нам нужно есть те продукты, которые привычны для нас, которые окружают нас. Это зеленые листовые овощи, в которых содержится много витамина К, морская рыба с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, яйца. Также полезны: свекла, ягоды, чернослив», - рассказывает специалист в опубликованном ролике.

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