ГАИ объявила «массированную отработку» по всей Беларуси 5 8.09.2023, 16:08

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Когда и что будут проверять.

В ГАИ Беларуси рассказали, что в выходные, 9 и 10 сентября, инспектора примут дополнительные меры для обеспечения дорожной безопасности.

В эти дни сотрудники ГАИ проведут профилактические отработки населенных пунктов и дорог. В ведомстве рассказали, что мероприятия направлены на предупреждение и пресечение грубых нарушений ПДД, сообщает БелТА.

Инспектора будут выявлять пьяных водителей и бесправников. Пообещали не оставить без внимания и тех, кто превышает скорость, нарушает правила обгона и проезд пешеходных переходов.

Особое внимание пообещали уделить велосипедистам и людям на средствах персональной мобильности (электросамокатах и пр.). В ГАИ напомнили, что пересекать проезжую часть на таких устройствах нужно со скоростью идущего шагом человека (при этом заблаговременно снизить скорость и убедиться, что выезд на дорогу безопасен).

А ГАИ Гродненской области заявила, что возьмет под особый контроль 20 автодорог республиканского и 13 — местного значения.

Проверят:

• соблюдение правил перевозки детей-пассажиров (не только в транспорте, но и на велосипедах);

• безопасное передвижение детей возле дороги;

• пресечение бесправного вождения и управления в нетрезвом состоянии.

Также инспекторы будут следить за велосипедистами, пересекающими проезжую часть по пешеходному переходу, правила обгона, соблюдение скоростного режима, а также за выездом на встречную полосу.

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