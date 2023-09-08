Российская авиакомпания купила в Минске самолет, но что-то пошло не по плану 1 8.09.2023, 16:37

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Не прошло и месяца, как начались проблемы.

Российская авиакомпания купила в Минске самолёт, а тот сломался спустя три недели. Но белорусы тут ни при чём, пишет телеграм-канал «ОтВинта | Авиация Беларуси».

2 сентября из аэропорта Магадана не смог вылететь Як-40 (RA-87669), принадлежащий АО «Камчатское авиационное предприятие». У самолёта не запустился второй (средний) двигатель, а рядом с ВС были обнаружены металлические фрагменты, предположительно, от лопаток двигателя.

Данный Як-40 лишь 14 августа прилетел на Камчатку и был введён там на эксплуатацию после техобслужвания на «Минском заводе гражданской авиации № 407», длившегося около года. Самолёт с ноября 2019-го хранился на территории Национального аэропорта «Минск» без привязки к авиакомпании.

Но эксплуатант ВС никаких претензий к белорусскому заводу не предъявляет. В компании заявили, что в Минске на Як-40 были модернизированы все узлы, агрегаты и планер, работы с двигателями там не проводились. Компания уже направила в Магадан свой техперсонал для замены сломавшегося двигателя.

Как подсказывает подписчик, имевший в прошлом прямое отношение к авиации, версии частичного разрушения двигателя самолёта следующие:

1. двигатель снят с консервации с нарушениями технологий, предусмотренными руководящими документами (независимо от того, стоял ли на самолёте или лежал на складе)

2. двигатель прошел ремонт, но на самолёт не устанавливался и не прошел положенные испытания (маловероятно).

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