Барбудос не идут на фронт Телеграм-канал «СерпомПо»

8.09.2023, 16:50

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Провал вербовщиков Лаврова.

Любопытно было бы узнать у российского МИДа и Кремля – чем, по их мнению, объясняется нежелание Кубы участвовать в их борьбе с «неоколониализмом», «Западом», НАТО? Что же эта дружественная страна не посылает своих бойцов на украинский фронт?

И не то, что не посылает, но арестовала вербовщиков, которые занимались отправкой кубинцев на «спецоперацию». «В результате расследования на данный момент арестовано 17 человек, в том числе организатор группы», - сообщил представитель МВД Кубы.

Это к вопросу о наглой лжи лавровцев, что «с нами большинство человечества». Даже традиционно дружественная страна, говорит, что не является стороной конфликта в Украине и не позволяет своим гражданам принимать в нём участие в качестве наёмников.

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