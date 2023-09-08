Барбудос не идут на фронт
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 8.09.2023, 16:50
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Провал вербовщиков Лаврова.
Любопытно было бы узнать у российского МИДа и Кремля – чем, по их мнению, объясняется нежелание Кубы участвовать в их борьбе с «неоколониализмом», «Западом», НАТО? Что же эта дружественная страна не посылает своих бойцов на украинский фронт?
И не то, что не посылает, но арестовала вербовщиков, которые занимались отправкой кубинцев на «спецоперацию». «В результате расследования на данный момент арестовано 17 человек, в том числе организатор группы», - сообщил представитель МВД Кубы.
Это к вопросу о наглой лжи лавровцев, что «с нами большинство человечества». Даже традиционно дружественная страна, говорит, что не является стороной конфликта в Украине и не позволяет своим гражданам принимать в нём участие в качестве наёмников.
Телеграм-канал «СерпомПо»