«Моя бывшая одногруппница так сделала и уже на пути к гражданству» 8.09.2023, 16:57

Как белорусы планируют решать проблему паспортов.

Белорусские консульства после выхода указа № 278 больше не могут менять и продлевать паспорт релокантов. Телеграм-канал «Ты тоже в Грузии? ИТ-новости» спросил белорусов, у которых скоро истекает паспорт, что они собираются делать в такой непростой ситуации.

«Полечу в Беларусь»

— Срок действия паспорт заканчивается менее, чем через 4 месяца. Если ближе к концу года не будет новых сообщений или изменений — полечу на недельку-полторы в Беларусь за новым, ибо без паспорта грустновато. Да, это очень неприятно, но пока что вариантов не вижу.

Переезд в Европу не рассматриваю. Чтобы податься на шенген в Грузии, нужен ВНЖ. Но для его получения у меня ещё не все условия соблюдены по ИП. Не факт, что успею, плюс обычно для шенгена просят вроде не менее 3-х или 6 месяцев действия паспорта — тоже не вариант

«PBH или международная защита»

— У меня маспорт до декабря 2024 года. Планирую либо делать PBH (повторно, первым, сделанным в РБ, не воспользовался), либо податься на международную защиту в Польше.

На данный момент знаю, что есть понятные механизмы получения «загранпаспортов» в Польше и Литве. Пока не уехал из Грузии, ищу инфу, в каких странах, если успею сделать ВНЖ, можно будет тоже получить подобный документ, и как именно.

«Думаю родить ребёнка в Бразилии»

— У меня паспорт заканчивается в январе 2027-го, но думать над вариантами начинаю уже сейчас. Одна надежда на проездной документ в Польше. В Грузии оставаться в такой ситуации не выход, а то можно потом и не выехать.

Ещё в последнее время думаю про вариант родить ребёнка в Бразилии. Моя бывшая одногруппница так сделала и уже на пути к гражданству. Паспорт нормальной страны — лучший подарок на день рождения малыша.

Правозащитник: «В Грузии можно податься на международную защиту»

Роман Кисляк, правозащитник, заместитель главы белорусской диаспоры Аджарии рассказал, как обстоят дела с предоставлением международной защиты беларусам в Грузии.

— В Грузии податься на международную защиту можно. Просто мало кто подаётся — никаких плюшек от этого нет, — поясняет собеседник. — Ежемесячное пособие (для лиц с гуманитарным статусом) — это 45 лари (примерно 17 долларов). Медицинская страховка покрывает только экстренные случаи (и ещё рождение детей, знаю случаи, когда белоруски рожали за счёт грузинского государства). Паспорт (проездной документ) изымают.

Из плюсов — легализация статуса. Так что подаются те, у кого нет выхода.

Сейчас ситуация меняется, и таких людей безусловно станет больше. Увеличится количество обращений — увеличится возможность получения статуса. Просто пока очень мало людей прошли через эту процедуру, насколько мне известно.

Я лично знаю о трёх людях, которые подались в 2020-м, и все трое получили отказ в 2022-м. Но на деле таких кейсов больше. Со мной консультировались люди, которые только-только подали тут на международную защиту — всего в совокупности их до десятка.

Проблема не в самой подаче или какой-то сложности. Да, есть некоторый дефицит информации, неточности. Например, Офис Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Грузии распространяет информацию, что можно подойти к любому учреждению и сделать заявление. Это не так, мы поверяли. Подать заявление на защиту можно только в Департаменте миграции Министерства внутренних дел в Тбилиси. Там же проходят и интервью.

Что дальше? Будем «нагружать» грузинское правительство заявлениями. Мы уже пытаемся разными способами коммуницировать и решать вопросы, чтобы подход изменился. Может, когда количество заявителей увеличится, то станет понятно и отношение грузинского правительства к нам — может ли оно выдавать белорусам убежище.

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