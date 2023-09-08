В России мужчина избил вернувшегося из Украины «вагнеровца» и выпустил в него 13 пуль 14 8.09.2023, 17:12

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Причиной послужил необычный ритуал при встрече с другом.

В Батайске Ростовской области (РФ) в городском парке в ночь на 3 сентября мужчина избил наемника ЧВК «Вагнер» по имени Вячеслав, участвовавшего в войне против Украины. Россиянин выстрелил в военного преступника 13 раз из травматического пистолета, однако «вагнеровец» выжил.

Подозреваемый в «покушении на убийство из хулиганских побуждений» был задержан. Инцидент подтвердил Следственный комитет страны-агрессора.

РосСМИ пишут, что стрельба произошла возле кафе «Клевер». Травмы получил 28-летний Вячеслав, вернувшийся домой с войны. К утру его госпитализировали в ЦГБ, где провели несколько операций.

По словам родственников оккупанта, тот гулял в парке с девушкой и встретил давнего друга – мужчины на радостях начали друг друга поднимать. За этим наблюдал стоявший у кафе незнакомец. Вячеслав спросил его, почему тот так смотрит и есть ли какие-нибудь вопросы.

Начался спор, и со стороны кафе появилась толпа – около 20 человек. Они стали избивать Вячеслава. Затем один из мужчин предложил «вагнеровцу» «отойти и поговорить». Оккупант снял майку – думал, что они будут биться. Но мужчина, как утверждает мать наемника, открыл по Вячеславу огонь из травмата.

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