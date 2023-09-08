Разведчик рассказал, что будет, когда россияне побегут из Украины 8.09.2023, 17:31

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Успехи ВСУ на фронте могут кардинально изменить позицию стран «глобального Юга».

В индийском Нью-Дели 9-10 сентября пройдет саммит лидеров стран «Большой двадцатки» (G20). В очередной раз крупное международное мероприятие состоится без российского лидера Ппутина, который боится покидать пределы РФ после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест в марте этого года. Но пока он на все глобальные площадки отправляет вместо себя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Не будет на саммите в Индии и китайского лидера Си Цзиньпина. Зато будут европейские лидеры, президент США, другие руководители стран, входящих в клуб G20. Особое внимание в этот раз к Риши Сунаку – первому премьер-министру Британии индийского происхождения. Есть надежда, что он поспособствует склонению руководства Индии более на украинскую, чем на российскую сторону.

Своими ожиданиями от саммита с «Телеграфом» поделился генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж.

По словам генерала Маломужа, когда проводят международные саммиты, там обязательно присутствуют представители разведки. В том числе – среди членов тех или иных делегаций.

- Это делается не только в плане физической защиты своих лидеров (что входит и в функционал разведчиков наряду с задачей личной охраны), но и для вычисления потенциальных угроз. Плюс – такие встречи всегда открывают простор для получения информации по тем странам, которые являются приоритетом для тех или иных разведорганов. Где-то лично вступить в контакт (в том числе с агентурой), где-то – снять информацию с помощью технических средств. Вызвать кого-то на откровенность. Возможно, поработать с коллегами в плане получения информации по третьей стране, – поясняет экс-глава внешней разведки Украины.

- Что касается непосредственно этого саммита и позиции ее хозяйки – Индии, она, как и ряд других условно нейтральных стран, явно выжидает. Не становится четко на ту или иную сторону. Активно выкачивает из Pоссии ресурсы, поправляя тем самым свое экономическое положение. Но и, к нашему сожалению, поддерживая экономику страны-агрессора, – отмечает Николай Маломуж.

По мнению эксперта, учитывая, что Украина не только эффективно защищается, но и имеет перспективы победы, Индия может начать больше склоняться в нашу сторону.

Тем более, подчеркивает генерал, что в нашей формуле мира делаются глобальные акценты (экономические, энергетические, экологические, ядерная безопасность), важные и для Индии.

- Но пока она продолжает петлять. И ее премьер Нарендра Моди пытается убедить всех, что саммит G20 – это исключительно об экономике. Мол, давайте вообще не будем упоминать российско-украинскую войну. Хотя всем, как мне кажется, уже понятно, что эта война напрямую влияет на экономические процессы во всём мире. И что на таких глобальных саммитах следует поднимать именно глобальные вопросы. В том числе – в сфере безопасности, – отмечает Николай Маломуж.

В то же время, продолжает он, следует понимать, что Индия экономически серьезно зависит от россии. Это и продовольствие, и энергетические ресурсы, и даже военная техника.

- И тут индийские власти будут преследовать, прежде всего, свои национальные интересы, не считаясь с нашими. Но это – тактический, а не стратегический подход. И наши союзники, уверен, будут пытаться донести эти мысли Моди, другим лидерам стран «глобального Юга», так или иначе подыгрывающим РФ, – говорит эксперт.

Но кардинально изменить их позицию смогут лишь успехи Украины на фронте, акцентирует Николай Маломуж. Когда станет ясно, что мы – побеждаем, когда россияне начнут стремительно отступать, а то и откровенно бежать с украинских территорий – все захотят быть на стороне победителя. И страны «глобального Юга» быстро встанут тут на сторону коллективного Запада, поддерживающего нас изначально, прогнозирует генерал.

«Впрочем, думаю, принципы важности соблюдения территориальной целостности и суверенитета, международного права, подчеркнут и на этом саммите в Индии. Возможно, без конкретики. Но всем и так будет понятно, о ком и о чём тут речь. О российской агрессии против Украины. И о необходимости восстановления украинских суверенитета и территориальной целостности в соответствии с международным правом», – констатирует генерал.

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