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В оккупированном Бердянске раздаются взрывы

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  • 8.09.2023, 18:02
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В оккупированном Бердянске раздаются взрывы

Над городом заметили густой дым.

Во временно оккупированном россиянами Бердянске Запорожской области раздаются взрывы. В одном из районов города виднеется дым.

Об этом рассказал городской голова Иван Федоров.

- В Бердянске оккупанты празднуют «День выборов»? Жители сообщают, что слышат звуки взрывов и видят дым над одним из районов города, - сообщил Федоров.

Городской голова не раскрыл других подробностей. В частности военное командование Украины также никак пока не комментировало информацию.

Ситуация в Бердянске

В ночь на 8 сентября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы на территории лицея, где российские террористы разместили «избирательный участок».

Между тем россияне намерены провести на временно оккупированных территориях «выборы» разного уровня, в том числе и «довыборы» депутатов Госдумы, «выборы» глав ряда регионов и депутатов законодательных органов.

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