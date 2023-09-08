В центре Гродно задержали «заскучавшего» туриста из России 1 8.09.2023, 18:09

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Теперь он может остаться в Беларуси на пять лет.

В центре Гродно задержали туриста из российского Санкт-Петербурга, который гулял по городу с купленным в наркошопе психотропом. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает «Гродно Плюс».

Россиянин приехал в Гродно на отдых, однако обычная прогулка по городу ему показалась скучной. Он заказал в интернете психотроп, забрал с назначенного места «закладку» и вернулся на центральные улицы, где и был задержан милиционерами.

Запрещенный препарат у мужчины изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это психотропное вещество. Прокуратура города направила дело в суд.

Туриста заключили под стражу и завели в отношении него уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК (Незаконное приобретение, хранение и перевозка психотропного вещества). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком на пять лет.

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