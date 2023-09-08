«Еще 10-15 километров»: при каком условии ВСУ смогут контролировать сухопутный коридор в Крыму 8.09.2023, 18:16

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Роман Свитан

Роман Свитан проанализировал ситуации на Юге Украины.

Американские аналитики утверждают, что украинским военным предстоит пройти еще 10-15 километров на Юге, чтобы усложнить российскую логистику. Это будет также ударом по сухопутному коридору в Крым.

Об этом «24 Каналу» рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что нужно создать плацдарм еще на 15 километров вглубь на Юге. Тогда важные логистические цепочки оккупантов окажутся под угрозой.

Также следует создать условия для безопасной работы реактивных систем залпового огня HIMARS.

- Тут речь идет о том, чтобы пройти еще 15 километров на Юге и создать плацдарм, чтобы туда могли зайти HIMARS. Они будут доставать до трассы Мелитополь – Бердянск, – заметил Свитан.

Сухопутный коридор будет под оперативным контролем

Как подчеркнул Свитан, в таком случае украинские военные смогут армейской артиллерией достреливать до важных железнодорожных узлов на Юге. А HIMARS будут бить по трассе из Мелитополя на Бердянск и по другим вспомогательным дорогам.

- Пройдя около 15 километров, мы выйдем также на железнодорожную дорогу Токмак – Черниговка. Cаму железную дорогу пересечем, и будем работать по южным трассам. Они будут находиться под нашим оперативным контролем, как и сухопутный коридор, – отметил Свитан.

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