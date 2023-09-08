Белоруска показала, чем бесплатно кормят работников магазина в Польше 8.09.2023, 18:32

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Ее также очень впечатлила страховка и скидка на товары.

Марина прежде жила в Жодино, и работала на БЕЛАЗе. Теперь она живет в Варшаве, работает в супермаркете простым продавцом. Она показала, какие бесплатные обеды дают каждый день каждому сотруднику магазина.

— Я не хочу хвастать, не хочу, чтобы мне завидовали. Завидовать-то и нечему: я из-за репрессий уехала из любимой Беларуси. Cейчас мечтаю вернуться обратно, в мою любимую Беларусь, но только когда она будет свободной, — рассказала ex-press.live.

— Я работала в самой «социально ориентированной Беларуси», в Жодино на БЕЛАЗе. А теперь работаю в Польше, я продавец в сети магазинов «Ашан». Не буду раскрывать, какая у меня зарплата, страховка, скидка на товары из моего магазина — есть карта, по которой могу покупать и я сама, и мои близкие. Да, все это для меня удивительно, особенно при том многообразии того, что продается в магазине. Расскажу про бесплатные обеды, они здесь полагаются каждый день каждому работнику магазина.

Марина может выбирать, что именно есть на обед. Для нее было удивительно, что обеды не только бесплатные, но и вкусные. И ей захотелось их фотографировать. А коль уж сфотoграфировала, то и показать кому-то надо. На ее фотографиях — обеды за 5 дней.

День первый:

День второй:

День третий

День четвертый:

День пятый:

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