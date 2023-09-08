«Камеры стали ловить, поэтому выбора не было» 8.09.2023, 19:08

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Как белорусские автовладельцы сейчас проходят ТО.

Привести техническое состояние машины в норму можно, просто отремонтировав ее, но это стоит времени и денег. Некоторые автовладельцы выбирают пути более короткие, хотя и наказуемые, отмечает abw.by.

35 рублей за «услугу»

Сергей не сильно заботился о состоянии своего старенького Volvo. Ездит машина кое-как – пускай ездит дальше. Последний раз техосмотр автомобиль проходил пять лет назад, и отсутствие разрешения на допуск к участию в дорожном движении автовладельца сильно не напрягало. Однако Сергею пришло «письмо счастья», и не за превышение скорости, как это бывало с ним раньше, а за езду без пройденного ТО.

Автовладелец трудится дорожным рабочим и не может позволить себе большие денежные траты, чтобы привести машину в надлежащее состояние. Тем более что ребенок полгода назад родился, есть куда вкладывать. Ручник в машине – ноль, подвеска разбита, рулевая рейка течет, дальний свет фар не работает справа, тормоза так себе, шины требуют замены – и это еще не весь список потенциальных трат.

Ситуацию взялся «разрулить» знакомый Сергея. Помог так, что делом занялись оперативники из отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

Из материалов дела (показания задержанного Сергея):

«Знакомый пообещал помочь в решении вопроса о прохождении ТО на принадлежащем мне автомобиле Volvo. Он сказал, что у него есть знакомая по имени Вика, сотрудница станции диагностики. Мне необходимо было сделать фото автомобиля и переслать ей на Viber. Я так и сделал, после чего она сообщила мне, что «услуга» будет стоить 35 рублей или 20 литров дизельного топлива. Меня такие условия устроили. Вику я ни разу не видел, общались только по телефону.

В оговоренный день и время я приехал на диагностическую станцию и стал ждать своей очереди. Когда передо мной оставалась одна машина, я, как и договаривались, позвонил Вике и сообщил об этом.

Подошла моя очередь, я заехал на линию диагностики – и к своему большому удивлению техосмотр не прошел. Выехав, я снова позвонил Вике и сказал, что с ТО меня завернули. На это она ответила, что нужно будет подъехать на следующей неделе во вторник, а впоследствии сообщила, что в среду, когда будет работать нужная смена.

В указанный день я снова приехал и прошел ТО за пять минут, после чего получил на руки диагностическую карту с указанием того, что техосмотр пройден, замечаний по техническому состоянию автомобиля нет.

Вечером я созвонился со своим знакомым, который свел меня с Викой. Мы встретились с ним в районе ж/д вокзала, где я передал ему 35 рублей. Когда мы сели в машину, нас задержали сотрудники милиции».

Как выяснилось, охотнее всех всё рассказывала правоохранителям сама Виктория. Она сразу указала на мастера станции диагностики, который непосредственно производил осмотр автомобиля Сергея. Мол, это всё он. Инженер-диагност отрицать очевидное не стал.

Из показаний инженера-диагноста:

«Я находился на рабочем месте, когда на станцию для техосмотра приехал автомобиль Volvo. Об автомобиле с данными регистрационными знаками мне до этого сообщил один из моих коллег. Осмотр проводил мой напарник по смене и выявил ряд дефектов, при которых автомобиль к участию в дорожном движении не допускается, что было отражено в акте.

Повторно автовладелец на этой машине приехал где-то через неделю, в порядке очередности авто осматривал уже я. Предварительно мне снова позвонил коллега и сообщил, что собственник машины все недостатки устранил. Я осмотрел машину и ввиду шока из-за недавней смерти своей бабушки проверил только рабочую тормозную систему. Она оказалась в норме. Работоспособность и маркировку фар не проверял, как и рулевое управление. Несмотря на это, я внес в компьютер данные о работоспособности всех систем».

Что решил суд

Первый вопрос, который Сергей услышал в суде, – зачем? Ответ заставил присутствующих засмеяться: «Теперь камеры стали ловить на непройденный ТО, выбора не было».

Оперативный сотрудник, которого привлекли в качестве свидетеля, сообщил, что ему известны оба обвиняемых в силу профессиональной деятельности:

«В марте 2022 года поступила оперативная информация о том, что инженеру диагностической станции хотят передать взятку за решение вопроса о прохождении ТО. За несколько дней была установлена цепочка из посредников, после чего оба обвиняемых были задержаны возле ж/д вокзала.

Далее при участии специалистов другой диагностической станции был произведен осмотр автомобиля одного из задержанных, который подтвердил, что машина имеет неисправности, которые не допускают ее участия в дорожном движении. Также в автомобиле после осмотра салона были обнаружены 35 рублей, предназначенные для дачи взятки.

Как мы установили, главным условием прохождения ТО автомобилем Volvo являлся его внешний вид, о чем свидетельствовала переписка, обнаруженная в телефоне задержанных».

Короче говоря, Сергей совершил преступление. Юридическим языком оно квалифицируется так: «Покушение на дачу взятки должностным лицам унитарного сервисного предприятия Минтранса в связи с занимаемым ими должностным положением за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию, а также действий, которые они могли совершить с использованием своих служебных полномочий в его интересах, а именно: за беспрепятственное прохождение государственного технического осмотра автомобиля, техническое состояние которого не соответствовала установленным требованиям».

Товарищ-советчик оказался на скамье подсудимых по такой же статье 431 УК Беларуси за покушение и приготовление к даче взятки. Кроме того, медицинская экспертиза выявила у него хронический алкоголизм. А вот Виктория, учитывая ее чистосердечное признание, скамьи подсудимых избежала, как и ее коллега-инженер, проводивший ТО автомобиля Сергея.

Примечание к статье 432 УК. Посредничество во взяточничестве:

Виновный в посредничестве во взяточничестве либо соучастник в даче или получении взятки освобождается от уголовной ответственности, если он после совершения преступных действий добровольно заявил о содеянном и активно способствовал раскрытию и (или) расследованию преступления.

Решением суда Сергей получил два года исправительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства. Аналогичное наказание получил его товарищ-соучастник, также решением суда к нему применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма. 35 рублей купюрами 20, 10 и 5 рублей конфискованы в доход государства.

Сотрудники диагностической станции проходили по делу свидетелями. Кого-то впоследствии депремировали за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, кого-то уволили по собственному желанию, что, скорее всего, связано с этим делом.

Вот и получается, что 35 рублей, переданные Сергеем в качестве взятки за решение вопроса о прохождении техосмотра, повлияли на жизнь многих людей. А ведь можно было просто привести машину в порядок и пройти ТО безо всяких авантюр.

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