Украинские партизаны обнаружили базу с российской техникой вблизи Бахчисарая
- 8.09.2023, 19:12
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В последние месяцы в оккупированном Крыму все чаще случаются всевозможные взрывы.
На окраине Бахчисарая (Крым) обнаружили базу размещения военной техники и личного состава Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинских партизан из «АТЭШ».
Отмечается, что она размещена она вдоль железной дороги рядом с жилыми домами.
«В который раз мы наблюдаем, что с помощью жилых домов россияне прикрывают свою технику и прячут свой личный состав. Но все это закончится и очень скоро», - добавили партизаны.
На видео можно увидеть значительное количество военных грузовиков и топливозаправщиков.
Ситуация в Крыму
В последние месяцы в оккупированном Крыму все чаще случаются всевозможные взрывы. Иногда это касается ударов по российскому флоту, иногда ракетных или дроновых атак на полуостров или Крымский мост.
В частности, 23 августа украинские защитники смогли уничтожить зенитный ракетный комплекс С-400 возле села Оленевка в Крыму.
А 24 августа украинские разведчики провели спецоперацию на полуострове, во время которой они ликвидировали вражеских солдат и уничтожили лодки.