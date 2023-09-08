Военнослужащий-контрактник из Минска не вернулся на службу из отпуска 1 8.09.2023, 19:47

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Что было дальше?

В Минске на выездном заседании судили солдата-контрактника, который ушел в отпуск и не вернулся на службу, сообщила пресс-служба Минского горсуда. Судебное заседание проходило в Центральном Доме офицеров в присутствии курсантов военных факультетов столичных вузов.

На скамье подсудимых оказался рядовой-контрактник, который не вернулся на службу из отпуска. Ему инкриминировали с»амовольное оставление части или места службы» (ч. 3 ст. 445 Уголовного кодекса Беларуси), которое затянулось более чем на месяц.

Известно, что парень заключил контракт о прохождении службы на время обучения в военном училище. Однако, уйдя в отпуск, он не явился в училище, как должен был, 8 января, и оставался дома до 5 апреля.

За почти три месяца, которые солдат самовольно находился дома, его приговорили к 3 годам лишения свободы. Но при этом суд дал ему отсрочку исполнения наказания с испытательным сроком на 2 года. Если за это время фигурант не совершит больше правонарушений, то в колонию он не отправится.

Также его обязали выплатить уголовно-правовую компенсацию в размере 3700 белорусских рублей.

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