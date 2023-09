Путин в отчаянии 2 8.09.2023, 19:54

Эксперт объяснили, что происходит между Северной Кореей и РФ.

«Мы стали свидетелями «новой нормы», которую пытается установить Северная Корея своими ракетными провокациями, разработкой ядерного оружия: это демонстрация с целью трансформировать мировой порядок, в котором такие страны, как Северная Корея, осуществляли бы свое «суверенное право» делать все, что они хотят, будучи свободными от пут международных норм и стандартов», – говорит «Голосу Америки» Сидни Сейлер (Sydney Seiler), имеющий более чем 40-летний опыт работы над вопросами, связанными с Кореей.

В 2020 – 2023 годах он был офицером Национального совета по разведке, ответственным за Северную Корею (the national intelligence officer for North Korea at the National Intelligence Council), ранее служил аналитиком вооруженных сил США в Корее (USFK), офицером ряда подразделений Центрального разведывательного управления (CIA), занимал посты специального посланника США по Северной Корее (US special envoy) и директора по Корее в Совете национальной безопасности (Director for Korea on the National Security Council) в 2011–2014.

На фоне всплеска интереса к КНДР, лидер которой встречается в Путиным во Владивостоке для развития военного сотрудничества между двумя тоталитарными режимами, вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies , CSIS) провел 7 сентября встречу экспертов, которую назвал: «Что происходит в Северной Корее?» (What is Happening in North Korea?)

Северная Корея прошла относительно долгий путь в несколько десятилетий по созданию собственного ядерного оружия и средств его доставки, напоминает Сидни Сейлер. Целью этих действий являлось получение инструментов для смены «несправедливого западного миропорядка, возглавляемого США» и установления нового: «более благоприятного для Северной Кореи, в котором она не будет подвергаться санкциям за каждое плохое действие, в котором никто не будет читать им лекций о правах человека», – с иронией формулирует Сидни Сейлер. Такая повестка дня объединяет сегодня КНДР и Россию.

Такой «идейный» союз между двумя режимами эксперт называет «наилучшим сценарием»: «Наихудший заключается в том, что эти отношения (пока не альянс) между Россией и Северной Кореей перейдут на следующий уровень в тот момент, когда Россия срочно стремится укрепить свой военный потенциал».

Эксперты видят двойную угрозу в действиях режимов: да, КНДР способна оказать России краткосрочную помощь в поставке низкоинтелектуальной военной продукции – в основном снарядов «советского» калибра 152 мм и реактивных снарядов к установкам «Град» советского образца. Возможна даже поставка китайской продукции транзитом через Корею. Однако с учетом сложностей логистики такие поставки не окажут решающего влияния на ход войны России против Украины.

Гораздо многограннее выглядит перечень вопросов, которые могли бы в ответ интересовать Ким Чен Ына. Вряд ли Россия решится напрямую оказать КНДР помощь в ядерных или баллистических ракетных технологиях, однако Пхеньян «действительно сталкивается с большим дефицитом ресурсов и необходимостью модернизации систем в целом ряде наземных, воздушных и военно-морских областях. Если у них будет добровольный партнер в лице России, которая поможет им модернизировать некоторые из их обычных вооружений, то это также увеличит и угрозу, исходящую от ядерной программы Северной Кореи», – считает Сидни Сейлер.

Эксперт считает, то только «отчаяние» заставило Путина обратиться к Северной Корее за помощью: «Северная Корея, знаете ли, никогда не являлась его любимым попутчиком», – замечает Сейлер. По его мнению, «Россия до сих пор придерживается идеи о том, что денуклеаризация Корейского полуострова является главной целью. Она не принимает ядерную Северную Корею как таковую, придерживаются реалистичного курса и пытается выяснить, какого типа отношения она может иметь с Северной Кореей помимо этого. Но тут нет ни любви, ни привязанности, ни интересов «великой России», которые были бы долгосрочными и глубокими в связи с Северной Кореей».

Виктор Ча (Victor Cha), старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований (CSIS) по Азии и Корее, член Совета по оборонной политике (Defense Policy Board), бывший сотрудник Совета национальной безопасности (National Security Council; 2004 – 2007) считает, что сделка между Путиным и Ким Чен Ыном может выглядеть весьма прозаично: «Боеприпасы в обмен на продовольствие, сталь или нефть».

Однако и он согласен с тем, что перечень вопросов, в которых заинтересован Пхеньян, намного длиннее перечня Москвы: это может быть и «информация с военных спутников», и помощь с подводными лодками. Таким образом, та помощь, которую московский режим мог бы потенциально оказать Пхеньяну, куда более технологична и опасна, имеет куда более широкий спектр военного и геополитического воздействия, чем та поддержка, на которую могли бы расчитывать со стороны КНДР российские оккупанты в Украине.

«Не знаю, насколько северокорейские боеприпасы действительно усложнят работу вооруженным силам Украины, – считает Виктор Ча, – но в спектре публичной дипломатии Путин точно может усложнить жизнь Байдену, сказав: "Знаете – то, что НАТО делает в Украине, оказывая ей помощь, будет иметь последствия не только для Европы, но и теперь для всего мира". Потому что помощь России Северной Корее может привести к смещению баланса на Корейском полуострове. Этот азиатско-тихоокеанский фактор явно является частью российского глобального расчета» и призван осложнить жизнь Вашингтону, а не только Украине.

Так же думает и Сью Ми Терри (Sue Mi Terry), советник компании Macro Advisory Partners. «Я не слишком обеспокоена этими снарядами, за которыми Россия в отчаянии обратилась к 198-й экономике мира. Что меня беспокоит – так это потенциальная передача российских технологий Северной Корее, остановить милитаристскую политику которой пока нет эффективных рычагов». Таким образом, Владимир Путин может получить возможность угрожать миру чужими руками.

В этой связи Виктор Ча считает, что администрация Белого дома выбрала абсолютно верный момент для обнародования данных разведки, касающихся будущей встречи двух диктаторов во Владивостоке: «Открывается 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, и сейчас самое время обнародовать такого рода информацию, чтобы другие страны задумались о потенциальной угрозе и возможных нарушениях резолюций Совета Безопасности ООН по Северной Корее».

