Какая погода ждет белорусов на выходных 8.09.2023, 20:03

Прогноз на 9-11 сентября.

9 сентября погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, местами по стране до +13°С, максимальная днем составит от +19°С по северо-востоку до +26°С по юго-западу республики. Атмосферное давление будет слабо расти, пишет pogoda.by.

10-11 сентября погодные условия будет формировать область повышенного атмосферного давления, по юго-западу страны скажется влияние теплой воздушной массы средиземноморского происхождения. Переменная облачность.

10 сентября без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью будет от +2°С по юго-востоку до +13°С по западу страны, максимальная днем +20..+25°С, по юго-западу Беларуси воздух прогреется до +28°С.

11 сентября без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южной четверти слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью составит от +4°С по юго-востоку до +14°С по западу страны, максимальная днем +21..+28°С.

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