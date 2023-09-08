«Если куда-то уеду, эти права через полгода превратятся в тыкву» 8.09.2023, 20:16

Белорусы рассказали, как меняли права на польские.

Белорусы, живущие в Польше более 185 дней в течение календарного года, должны поменять права на польские.

MOST собрал кейсы о том, как это происходило, сколько стоило и с какими нюансами сталкиваются беларусы.

«Если куда-то уеду, эти права через полгода превратятся в тыкву»

На замену белoрусского водительского удостоверения в Польше у Евгения ушло меньше двух месяцев. Первым делом он обратился в белoрусское консульство в Варшаве, чтобы получить справку о том, что его белoрусское водительское удостоверение действительно. К заявлению Евгений приложил оригинал и копию водительского удостоверения, а также оплатил сбор в размере 50 евро за услуги консульства.

Евгений отмечает, что посещение консульства не требует предварительной записи: после обеда туда можно попасть по живой очереди.

— В консульстве я договорился, что справку заберу сам, и лично занёс её в ужонд. Через месяц и 10 дней она была готова. После этого я отправился в ужонд с заявлением на замену прав с вклеенной фотографией. Образец заявления скачал в интернете, но уже распечатанный образец можно взять в ужонде. Также нужны были оригинал и копия водительского удостоверения с присяжным переводом и карта побыта. Если карты нет, можно взять паспорт. На месте в ужонде оплатил пошлину в 100 злотых.

Неделю спустя Евгению позвонили из ужонда и сказали, что ещё через неделю новые права будут готовы.

Белoрус говорит, что дополнительно можно пройти медосмотр: тогда права дадут сразу на 15 лет. Но это имеет смысл только в том случае, если срок действия белoрусского водительского удостоверения скоро подойдёт к концу. Евгений медосмотр не проходил, так как его беларусские права будут действительны ещё шесть лет.

— Заменить права в Польше совершенно не сложно: здесь не нужно сдавать никаких экзаменов, не нужно переучиваться заново. Но интересно, что на водительском удостоверении, полученном на основании такого обмена, стоит пометка об этом. И если человек захочет поехать жить, например, в Германию, там эти права через полгода превратятся в тыкву. И тогда ему придётся переучиваться заново — в Германии это необходимо.

«Фамилию написали с ошибкой — пришлось ждать, пока переделают»

Илона (имя изменено) меняла белoрусское водительское удостоверение вместе с супругом. На момент подачи заявления у белoруски был часовы побыт, а у супруга — печать в паспорте о том, что он подал документы на сталы побыт.

— Мы подавали заявление, квитанцию об оплате пошлины в размере 105 злотых, оригинал и копию водительского удостоверения с нотариально заверенным переводом в ужонд в Гдыне. Оригинал удостоверения не забирали, только посмотрели. Срок действия моего удостоверения истекал через девять месяцев, поэтому мне нужно было пройти медкомиссию. Сделала справку за пять минут у частного врача за 100 злотых. Справка действительна на протяжении 15 лет.

Свои водительские удостоверения супруги ждали более полугода. Всё это время была тишина. В итоге решили обратиться в ужонд, чтобы узнать, чем обосновано такое длительное ожидание. Там Ольге и её супругу дали заявление на русском языке для белoрусского консульства и проинформировали, что для подтверждения действительности белoрусского удостоверения необходимо оплатить 50 евро.

— Только после того, как мы предоставили ужонду квитанции об оплате, получили подтверждение от белoрусской стороны и информацию о том, что пластик изготовлен. Всё это заняло месяц. Но на этом приключения не закончились: на моём удостоверении неправильно напечатали имя, поэтому пришлось ждать, пока удостоверение переделают. Мужу удостоверение выдали на срок действия его белoрусского удостоверения, а мне на 15 лет — по сроку действия медицинской справки.

«Делала медицинскую справку за 200 злотых, но у меня её не приняли»

Ольга меняла водительское удостоверение в Варшаве. Получилось не сразу: пришлось трижды посетить ужонд.

— Сначала я заказала в белoрусском консульстве справку о том, что моё белoрусское водительское удостоверение действительно. Получателем справки указывала ужонд по месту жительства.

В ужонд Ольга подала заявление на замену водительского удостоверения с прикреплённой фотографией. А в момент подачи документов выяснилось, что необходим документ, подтверждающий регистрацию (замельдование) и нотариальный перевод белoрусского водительского удостоверения. Этого девушка не знала, поэтому в ужонд пришлось сходить три раза.

— В ужонде я заплатила 100 злотых. А ещё делала медицинскую справку за 200 злотых, но у меня её не приняли. И сказали, что польские права выдадут на срок действия моих белoрусских прав: на три года.

Девушка говорит, что в целом процесс замены удостоверения достаточно простой. Через неделю после подачи последних документов белoруска забрала права.

— Меняла в ужонде по месту регистрации. Но была по этому вопросу в двух разных ужондах, так как раньше жила по другому адресу. В обоих ужондах процедура одинаковая: приходишь, на табло аппарата выбираешь prawo jazdy, получаешь талон и ждёшь своей очереди. Можно записаться и через интернет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».