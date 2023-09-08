Топ-7 минисериалов с высоким рейтингом, которые стоит просмотреть

Топ-7 минисериалов с высоким рейтингом, которые стоит просмотреть2
- 8.09.2023, 20:46
- 3,570
В подборке есть и комедия.
«24 канал» сделал подборку из семи минисериалов с высоким рейтингом, которые вам точно понравятся. Среди них сериал Netflix «Ссора», триллер «Любовь и смерть» и комедийный проект «Основан на реальных событиях».
«Своя правда: Город первобытных» / Justified: City Primeval
Жанр: сериал, драма, криминал.
Страна: США.
Рейтинг IMDb: 8,3.
Рейлан Гивенс отправляется в Детройт, где сталкивается с угрожающим преступником Клементом Менселом. Кроме того, Гивенс стремится найти равновесие между своей профессиональной деятельностью и воспитанием дочери-подростка.
«Тайна бункера» / Silo
Жанр: сериал, фантастика, драма.
Страна: США.
Рейтинг IMDb: 8,1.
В катастрофическом будущем тысячи людей обнаружили убежище в большом подземном бункере. Однако, когда местный шериф нарушает фундаментальный принцип, а жители бункера погибают в странных обстоятельствах, инженер Джулиет берет на себя задачу раскрыть исключительные тайны, чтобы узнать правду об истинных намерениях этого закрытого помещения.
«Ссора» / Beef
Жанр: драма, комедия.
Страна: США.
Рейтинг IMDb: 8,1.
Вызывающий и комедийный сериал от режиссера Ли Сон Джина. По сюжету, предпринимательница, недовольная своей жизнью, и неудачник-подрядчик оказываются в дорожном конфликте, что приводит к разногласиям между ними. В этом противоречивом противостоянии оба главных героя раскроют свои самые темные желания и импульсы, которые далеко не всегда соответствуют морально-этическим нормам.
«Переполненная комната» / The Crowded Room
Жанр: драма, детектив, триллер, криминал, биографический.
Страна: США.
Рейтинг IMDb: 7,6.
События сериала "Переполненная комната" разворачиваются летом 1979 года в жарком Мангеттене после ареста Дэнни Салливана. Это застенчивый и антисоциальный подросток, подозреваемый в причастности к стрельбе в Рокфеллер-центре. Следователь Рия Гудвин (Аманда Сейфрид) исследует прошлое Дэнни, помогая парню разобраться в том, что его побуждало к преступлениям.
«Перехваченный рейс» / Hijack
Жанр: драма, триллер.
Страна: США.
Рейтинг IMDb: 7,6.
"Перехваченный рейс" рассказывает об опытном корпоративном посреднике Сэме Нельсоне, который пытается применить свои профессиональные навыки, чтобы спасти пассажиров самолета рейса КА29.
«Любовь и смерть» / Love & Death
Жанр: драма, детектив, триллер, криминал, биографический.
Страна: США.
Рейтинг IMDb: 7,5.
Кенди Монтгомери и Бетти Гор имеют много общих черт: обе активные участницы церковного хора, их дочери – неразлучные подруги, а мужчины успешно работают в высокотехнологичной Кремниевой долине. Однако под украшением идеальной жизни скрываются неожиданные тайны, и вскоре одна из них окажется в опасных руках убийцы.
«На основе реальных событий» / Based on a True Story
Жанр: комедия.
Страна: США.
Рейтинг IMDb: 7,2.
Комедийный сериал, в котором риелтор, бывшая звезда тенниса и сантехник пользуются уникальной возможностью извлечь выгоду из одержимости Америки настоящими преступлениями.