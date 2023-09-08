Топ-7 минисериалов с высоким рейтингом, которые стоит просмотреть 2 8.09.2023, 20:46

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В подборке есть и комедия.

«24 канал» сделал подборку из семи минисериалов с высоким рейтингом, которые вам точно понравятся. Среди них сериал Netflix «Ссора», триллер «Любовь и смерть» и комедийный проект «Основан на реальных событиях».

«Своя правда: Город первобытных» / Justified: City Primeval

Жанр: сериал, драма, криминал.

Страна: США.

Рейтинг IMDb: 8,3.

Рейлан Гивенс отправляется в Детройт, где сталкивается с угрожающим преступником Клементом Менселом. Кроме того, Гивенс стремится найти равновесие между своей профессиональной деятельностью и воспитанием дочери-подростка.

«Тайна бункера» / Silo

Жанр: сериал, фантастика, драма.

Страна: США.

Рейтинг IMDb: 8,1.

В катастрофическом будущем тысячи людей обнаружили убежище в большом подземном бункере. Однако, когда местный шериф нарушает фундаментальный принцип, а жители бункера погибают в странных обстоятельствах, инженер Джулиет берет на себя задачу раскрыть исключительные тайны, чтобы узнать правду об истинных намерениях этого закрытого помещения.

«Ссора» / Beef

Жанр: драма, комедия.

Страна: США.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Вызывающий и комедийный сериал от режиссера Ли Сон Джина. По сюжету, предпринимательница, недовольная своей жизнью, и неудачник-подрядчик оказываются в дорожном конфликте, что приводит к разногласиям между ними. В этом противоречивом противостоянии оба главных героя раскроют свои самые темные желания и импульсы, которые далеко не всегда соответствуют морально-этическим нормам.

«Переполненная комната» / The Crowded Room

Жанр: драма, детектив, триллер, криминал, биографический.

Страна: США.

Рейтинг IMDb: 7,6.

События сериала "Переполненная комната" разворачиваются летом 1979 года в жарком Мангеттене после ареста Дэнни Салливана. Это застенчивый и антисоциальный подросток, подозреваемый в причастности к стрельбе в Рокфеллер-центре. Следователь Рия Гудвин (Аманда Сейфрид) исследует прошлое Дэнни, помогая парню разобраться в том, что его побуждало к преступлениям.

«Перехваченный рейс» / Hijack

Жанр: драма, триллер.

Страна: США.

Рейтинг IMDb: 7,6.

"Перехваченный рейс" рассказывает об опытном корпоративном посреднике Сэме Нельсоне, который пытается применить свои профессиональные навыки, чтобы спасти пассажиров самолета рейса КА29.

«Любовь и смерть» / Love & Death

Жанр: драма, детектив, триллер, криминал, биографический.

Страна: США.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Кенди Монтгомери и Бетти Гор имеют много общих черт: обе активные участницы церковного хора, их дочери – неразлучные подруги, а мужчины успешно работают в высокотехнологичной Кремниевой долине. Однако под украшением идеальной жизни скрываются неожиданные тайны, и вскоре одна из них окажется в опасных руках убийцы.

«На основе реальных событий» / Based on a True Story

Жанр: комедия.

Страна: США.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Комедийный сериал, в котором риелтор, бывшая звезда тенниса и сантехник пользуются уникальной возможностью извлечь выгоду из одержимости Америки настоящими преступлениями.

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