«На рынке можно купить ведро ржавых болтов, а не авто» 2 8.09.2023, 21:08

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На белорусском авторынке возникла нетипичная ситуация.

По данным Белорусской автомобильной ассоциации, в августе население купило больше новых авто, чем за аналогичный период 2022-го. Но тут надо делать поправку на то, что предыдущие годы было падение продаж. Вместе с тем в прошлом месяце на авторынке сложилась нетипичная ситуация — спрос на новые машины превысил предложение. Двое минчан рассказали «Зеркалу», как они решали автомобильный вопрос — какие машины купили и за сколько.

«Переплата по кредиту за 10 лет будет около 22 000 рублей»

Наталья (имена героев в тексте изменены) и ее муж планировали сменить свой автомобиль 2001 года выпуска на что-то более новое. Сперва они хотели взять кредит на потребительские нужды и купить бэушное авто из Европы.

— Из Европы мы авто особо и не искали, потому что когда начали изучать тему кредитования, то выяснилось, что если покупать в салоне Geely, то ставка по кредиту будет 7,25%, а потребительский дают под 15−18%, — рассказала женщина.

Когда супруги пришли в салон Geely, там в наличии оказалась модель Emgrand 2023 года выпуска. По информации сотрудника салона, эта машина была последняя, обычно людям приходится ждать поставки не меньше 2−3 недель.

— Как нам сказали специалисты салона, сейчас пошел ажиотаж на данные машины. Их покупают как таксисты, так и частные лица, потому что авторынок бэушных автомобилей обнищал, цены на имеющиеся выросли. При этом гнать транспорт из Америки уже невыгодно, да и из-за санкций и нехватки запчастей многие СТО отказывают в ремонте авто.

За Geely Emgrand пара заплатила 49 200 рублей, оформили покупку в кредит на 10 лет прямо в офисе продавца. Дополнительно приобрели страховку КАСКО, коврики, заказали антикоррозийную обработку, эти траты затянули на около 2500 рублей.

— Переплата по кредиту за 10 лет (если платить строго по графику) будет около 22 000 рублей. Но планируем погасить его за пять лет, чтобы снизить переплату. В месяц надо вносить от 300 до 400 рублей, но мы хотим зачислять не менее 600−800 рублей.

Собеседница отметила, что вносить такие суммы для погашения кредита семья может без проблем, «еще до оформления понимали, на что идут».

— Одна зарплата у нас уходит на жизнь, вторая — на кредит, коммунальные и прочие расходы. Получается даже немного откладывать. Машиной пока мы довольны, чувствуется, что она новенькая. Сел — и поехал без лишних проблем. А дальше зима покажет.

На рынке можно купить «ведро ржавых болтов, а не авто»

Год назад Игорь получил водительское удостоверение, с тех пор он искал себе автомобиль, «на котором не жалко отрабатывать навыки, полученные в автошколе».

— Я не рассматривал новые автомобили, у меня на них нет денег, даже с учетом кредитов и хороших условий, которые дают на «китайцев». Под заказ из Европы тоже не мой вариант, там цены атомные.

Игорь вспоминает, что сперва он поехал по авторынкам со знакомым, который разбирался в машинах. Приятели посмотрели машины и поняли, что на сумму, которая была у покупателя, можно купить «ведро ржавых болтов, а не авто».

Хотел найти машину возрастом 5−6 лет, но, увы, это оказалось нереальным на ту сумму, которая у меня имелась. У меня было 5000 долларов, плюс мог бы еще одолжить тысячу-две. Надо умножать эту цифру на два, тогда может что толковое и можно найти, — рассказал парень. — Выставляют машины перекупы, причем они их натирают, чтобы все сверкало. А начинаешь смотреть более детально, а кузов в коррозии. Помню, подняли в одной машине коврики, а там — дыра в полу.

Спустя полгода поисков Игорь оставил затею присмотреть себе автомобиль, но тут помог случай: друг приятеля, который уехал за границу в 2021 году и не собирался возвращаться, решил продать свою машину, которая все это время стояла на паркинге возле его дома.

— Это Ford Fiesta 2015 года выпуска. Приехали ее посмотреть вместе с родственником хозяина авто, у которого были ключи и доверенность на право продажи авто. В машине были спущены два колеса, частично засыпана листьями, а под щетками была куча визиток и бумажек с телефонами и фразой «куплю ваше авто».

Машина не заводилась, аккумулятор разрядился и от перепадов температур «умер». Ford на лафете завезли на СТО, где мастер его осмотрел и вынес вердикт: машина неплохая, ее обслуживали, но из-за долгого стояния придется доводить ее до ума. Нужно менять «резинки», жидкости, покупать новый аккумулятор, возможно, в процессе ремонта вылезет что-то еще. Игорь решил купить авто, правда, он не знает, сколько денег уйдет на ремонт. По его мнению, это все равно будет выгодная покупка.

— Так как хозяин хотел продать авто быстро и не хотел устраивать «смотрины», мы договорились, что я заберу Ford за 6000 долларов (19 694 рублей). В придачу мне дадут почти новый набор зимних шин.

На прошлой неделе Игорь заключил договор на покупку машины. Он говорит, что очень рад тому, что сделку удалось сделать до того, как появился указ, запрещающий продажу имущества по доверенностям, оформленным за границей.

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