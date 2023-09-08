Силы обороны Украины преуспевают в районе южнее Работино 1 8.09.2023, 21:30

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Украинские защитники закрепляются н достигнутых рубежах.

В пятницу, 8 сентября, стало известно, что украинские защитники имеют успехи в районе южнее Работино. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за вечер 8 сентября.

«Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории, преуспевают в районе южнее Работино, закрепляются на достигнутых рубежах», - говорится в сообщении.

Украинская авиация нанесла за сутки 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 – по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили склад боеприпасов, 9 артиллерийских средств, 6 пунктов управления, 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.

В течение суток произошло 24 боевых столкновения. Россия нанесла 10 ракетных, 60 авиационных ударов, совершила 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

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