В Минске «пропадают» работники 8.09.2023, 21:56

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Произошел скачок числа официальных безработных.

В Минске за август произошел заметный рост число официальных безработных. На начало этого месяца нанимателям требовались 34 тыс. работников. Это на одну тысячу больше, чем месяцем ранее. Это следует из данных комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома, отмечает «Зеркало».

Напомним, на начало июля наниматели в Минске нуждались в 32,4 тыс. работников, а июня — 30,9 тыс., на 1 мая — 28,3 тыс., на 1 апреля — 27,1 тыс., а на 1 марта — 26,8 тыс. То есть нехватка работников постоянно нарастает.

Кто из рабочих больше всего нужен нанимателям

Для рабочих в столице на начало сентября было открыто 21,1 тыс. вакансий, или 62% от всех предложений нанимателей. Месяцем ранее — 20,3 тыс. вакансий, или 61,4%.

Среди рабочих больше всего не хватает поваров (1008 вакансий), водителей автомобилей (824), продавцов (699), слесарей механосборочных работ (587).

Также сохраняется повышенный спрос на слесарей-ремонтников (587), электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования (553), контролеров-кассиров (547), токарей (440), рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (421), маляров (341).

Какие специалисты в дефиците

На начало сентября в Минске не хватало 1935 медсестер и 1606 врачей-специалистов. Месяцем ранее — 1913 и 1683 соответственно. Для фельдшеров, как и для медсестер, также стало чуть больше предложений от нанимателей: на 1 сентября их было 332, а месяцем ранее — 318.

Из специалистов также востребованы инженеры (886 вакансий), бухгалтеры (228), воспитатели (213), инженеры-конструкторы (160), экономисты (154), инженеры-технологи (133), библиотекари (102).

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