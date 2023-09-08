закрыть
8 сентября 2023, пятница, 22:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что сейчас происходит на Лимано-Купянском направлении?

  • 8.09.2023, 22:11
Что сейчас происходит на Лимано-Купянском направлении?

Описал украинский офицер.

На Лимано-Купянском направлении продолжаются интенсивные бои, российские оккупанты в дальнейшем бьют по позициям Сил обороны Украины. При этом несут потери.

Ситуацию на этом направлении «Апострофу» описал руководитель пресс-центра Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, в частности, за прошедшие сутки противник около полутысячи раз обстреливал позиции украинских военных.

Враг продолжает сосредоточивать ключевые усилия на прорыве обороны Вооруженных сил Украины в районе Новоегоровки. Только за минувшие сутки россияне около 60 раз совершили обстрелы этого населенного пункта. Кроме того, более 25 раз обстреляли Сеньковку.

- Цель противника - пробить коридор в сторону населенного пункта Борова. Но следует отметить, что на этом направлении наши защитники уничтожают немало военной техники противника, боевых бронированных машин, в том числе танков. За прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении уничтожено более ста оккупантов, – подчеркнул Илья Евлаш.

Напомним, по данным Генштаба, на 562-ые сутки полномасштабного российского вторжения украинские бойцы продолжают наступать на Запорожском направлении, продвигаясь неподалеку от Работино и Вербового.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников
Дюжина ножей в спину «победе»
Дюжина ножей в спину «победе» Леонид Невзлин
Горят «потемкинские деревни» российского ВПК
Горят «потемкинские деревни» российского ВПК Александр Коваленко