«Терпение на исходе»: в России зреет бунт фермеров 9.09.2023, 0:57

Один из крупнейших аграрных регионов России столкнулся с дефицитом топлива.

Отсутствие выручки за урожай и стремительный рост цен на топливо создают почву для бунта фермеров в Ставропольском крае - одном из крупнейших аграрных регионов России. Глава Ассоциации фермерских хозяйств и сельхозкооперативов края Сергей Колесников, слова которого приводят местные СМИ, называет ситуацию критической и заявляет о готовности аграриев выходить на уличный протест.

Если в прошлом году посредники в Ставропольском крае были готовы покупать пшеницу у фермеров по 10-13 рублей за килограмм, то в этом году предлагают цену в 7-8 рублей. Примерно аналогичная ситуация и в Башкортостане, Саратовской и Самарской областях.

Вдобавок к низким ценам на зерно аграрии столкнулись со стремительным повышением стоимости солярки: с начала лета она подорожала на оптовом рынке на 26%. Но даже по рекордной цене купить ее невозможно.

На календаре сентябрь - время для осенних полевых работ, но из-за дефицита топлива тракторы и комбайны простаивают, вызывая отчаяние у фермеров.

По словам Колесникова, фермеры в недоумении от того, что власти не могут дать им вразумительного объяснения ситуации с отсутствием топлива, и готовы выходить на улицу и перекрывать дороги.

- Терпение на исходе, - отметил он.

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