Минчанин избил медиков и устроил дебош в машине «скорой» 9.09.2023, 2:45

Ему грозит три года лишения свободы.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Минска, обвиняемого в хулиганстве, сообщили «Минск-Новости» в Следственном комитете.

Установлено, что 11 июня обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал с лестницы в парадной своего дома на улице Седых. Проходивший мимо сосед вызвал ему неотложку.

Медики на носилках спустили мужчину в автомобиль скорой помощи, где начали осматривать его и обрабатывать раны на теле. Когда фельдшер стала измерять давление, гражданин повел себя неадекватно, нецензурно выражался и ударил женщину ногой в грудь. Также фигурант нанес два удара ногой по лицу ее коллеге, а другого медработника ударил кулаком в область подреберья. Упав с носилок, дебошир принялся бить по стенкам автомобиля и оборудованию, находящемуся в салоне, а также угрожать фельдшерам.

— Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности — в последний раз в январе этого года за покушение на грабеж, состоит на учете у врача-нарколога. Имея не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость, на путь исправления гражданин не стал, должных выводов не сделал и вновь совершил умышленное преступление, — рассказали в СК.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 339 УК (Хулиганство). Максимальное наказание по данной части статьи — 3 года лишения свободы. К нему применили меру пресечения в виде заключения под стражу.

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