Что Блинкен сигнализировал Путину визитом в Киев 9.09.2023, 4:01

Энтони Блинкен

Анализ эксперта.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 6–7 сентября приезжал в Украину и объявил о новом пакете помощи в миллиард долларов. Его визит стал важным сигналом Путину.

Казахстанский политик, предприниматель, лидер движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтар Аблязов сказал «24 Каналу», что Запад в очередной раз продемонстрировал российскому диктатору, что будет поддерживать Украину, пока это будет нужно.

Примечательно также, что Блинкен приехал во время ракетных обстрелов. Российские оккупанты запустили по городам Украины ракеты двух типов и дроны-камикадзе.

- Это не просто какой-то героический шаг – это демонстрация Путину, что Запад поддерживал и будет поддерживать Украину в этой войне, пока тот не откажется от своих агрессивных намерений, – отметил Аблязов.

Блинкен приехал не с пустыми руками

Госсекретарь США объявил о новом пакете помощи для Украины в 1 миллиард долларов. В частности, украинское государство получит боеприпасы с обедненным ураном и кассетные боеприпасы.

Блинкен также сделал историческое заявление. Украине передадут активы, конфискованные у российских подсанкционных олигархов.

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