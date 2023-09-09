В оккупированных Пологах уничтожен штаб «Единой России»
- 9.09.2023, 5:07
Об этом сообщил мэр Мелитополя.
Во временно оккупированном городе Пологи Запорожской области в пятницу, 8 сентября, был уничтожен штаб партии «Единая Россия». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова
По его словам, штаб был уничтожен в момент, когда результаты так называемых «выборов» «рисовали» там члены партии из Пензы.
При этом, как уточнил городской глава, в Мелитополь начали свозить раненых и убитых в результате взрыва.
Напомним, с 8 по 10 сентября россияне проводят в оккупации так называемые «выборы». Постпред Украины при ООН уже призвал международное сообщество ввести жесткие санкции против России в ответ на такие действия.