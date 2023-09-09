Углубление прорыва на Юге: ВСУ начали штурм Новомайорского 9.09.2023, 8:07

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Фото: Reuters

Украинские войска вошли на северо-западную окраину важного населенного пункта.

Вооруженные силы Украины активизировали свои усилия вблизи Новомайорского Донецкой области - там сейчас идут горячие бои за контроль над населенным пунктом. Кроме того, обострилась обстановка на линии Купянск-Лиман.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские войска 8 сентября продолжали наступление на линии Купянск-Сватово, но не достигли подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки (9 км северо-восточнее Купянска) и Новоегоровки (16 км юго-западнее Сватового).

Представитель Восточной группировки Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш заявил, что российские войска продолжают сосредотачивать усилия в районе Новоегоровки и используют осужденных призывников и неуказанные частные военные компании для проведения штурмов в этом районе.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 7 сентября заявила, что оперативная обстановка на Купянском и Лиманском направлениях обостряется. Российский военный блоггер утверждал, что российские войска отвергли украинские силы с неопределенных высот вблизи Новоегоровки, но российские силы не установили контроль над этими позициями. Российский агрегатор новостей утверждал, что российские войска продолжали продвижение в районе Синьковки и Петропавловки (7 км восточнее Купянска) 7 сентября, хотя ISW не нашло визуального подтверждения этого заявления.

Евлаш заявил, что российские войска имеют целью выйти к реке Оскол и захватить позиции у Боровой (35 км к западу от Сватового) к началу зимы 2023-2024 годов, хотя нынешнее локализованное российское наступление на линии Купянск-Сватово вряд ли достигнет этой цели.

Текущие локализованные российские наступательные усилия на этом участке фронта добились незначительных успехов и, вероятно, направлены на отвод украинских сил от более критических участков фронта и украинских контрнаступательных операций вместо захвата тактически значительных территорий.

Российским войскам, вероятно, понадобится привлечь гораздо больше живой силы для наступления вдоль линии Купянск-Сватово, чтобы, возможно, достичь предполагаемой цели достичь Боровой. Евлаш заявил, что российские войска продолжают тренировать и формировать штурмовые подразделения из ранее разгромленных мотострелковых бригад и воздушно-десантных частей (ВДС) в этом районе.

Евлаш также заявил, что российские силы используют связующих для формирования штурмовых отрядов, предполагая, что недавние значительные потери могут ограничивать существующую российскую живую силу для нападения на этот сектор. Украинские официальные лица ранее отмечали, что российские войска разворачивают элементы новосформированных бригад и дивизий для возобновления активных наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях, хотя ISW пока не подтверждает это развертывание.

Российские войска в течение нескольких месяцев сосредотачивали значительную живую силу на этом участке фронта, прежде чем начать свою неудачную оперативную наступательную операцию зимой-весной 2023 года, и ISW в последнее время не наблюдал подобного наращивания в этом районе

Российские источники утверждали, что украинские силы совершили неудачные наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная 8 сентября. Министерство обороны России (МО) утверждало, что российские силы отразили пять украинских штурмов вблизи Новоегоровки и Дибровы (6 км к юго-западу от Кременной).

Российский военный блоггер заявил, что 7 сентября российские войска отразили украинские контратаки в районе Серебрянского леса к югу от Кременной. Другой российский военный блоггер утверждал, что за последние две недели украинские войска продвинулись в зоне ответственности 27-й ОМСБр (1-я гвардейская танковая армия, Западный военный округ) в неустановленном районе Лиманского направления и что части российской 252-й мотострелковой (3-я мотострелковая дивизия Западного военного округа) и 237-й полк ВДВ (76-я дивизия ВДВ) отвоевали утраченные территории в этом районе.

Бои на Донбассе

8 сентября украинские войска продолжали наступательные действия под Бахмутом, но ни одного подтвержденного продвижения не совершили. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы продолжали наступательные действия и добились неопределенного частичного успеха к югу от Бахмута.

Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы продвинулись к северу от Андреевки и Клещиевки, половину которых, по его словам, контролируют украинские силы. Связанный с Кремлем российский военный блоггер утверждал, что ситуация к югу от Клищиевки остается неясной, однако, и отметил, что источники предоставляют противоречивые сведения о боевых действиях в этом районе.

Военный блоггер утверждал, что украинские войска активизировали наступательные действия на линии Клищиевка-Озаряновка (7-14 км юго-западнее Бахмута), а другой российский источник охарактеризовал ситуацию под Андреевкой как напряженную.

Министерство обороны России заявило, что подразделения Южной группировки войск РФ отразили 12 украинских атак вблизи Бахмута, Веселого (20 км северо-восточнее Бахмута), Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута) и Андреевки (9 км юго-западнее) Бахмута).

Российские войска продолжали наступательные операции вблизи Бахмута 8 сентября, но не совершали ни одного подтвержденного или заявленного продвижения. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Орехово-Василовки, Клищиевки и Андреевки.

Российские источники утверждали, что российские силы проводили штурмы вблизи Железнянского (12 км северо-западнее Бахмута), Орехово-Василовки, Клещиевки и Курдюмовки (12 км юго-западнее Бахмута). Известные российские военные блоггеры распространили кадры, на которых утверждается, что на бахмутском направлении действуют подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (ВДВ).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 7 сентября сообщила, что российские войска применяют разные тактики на Бахмутском направлении, пытаясь отвлечь украинские силы и разбить сосредоточение украинских сил.

Украинские силы 8 сентября не проводили никаких подтвержденных или заявленных наступательных действий на линии Авдеевка-Донецк.

Российские войска 8 сентября продолжали наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк и, как сообщается, продвинулись. Российские военные блоггеры 7 и 8 сентября утверждали, что штурмовая группа 5-й бригады РФ захватила укрепрайон восточнее Красногоровки, а 150-я мотострелковая дивизия (8-я общевойсковая армия Южного района) наступала в Марьинке в течение последних недель.

Однако другой российский военный блоггер заявил 8 сентября, что российские войска провели безуспешные штурмы Марьинки и на южных подступах к Авдеевке. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Керамика (14 км северо-западнее Авдеевки), Марьинки (на западной окраине Донецка), Красногоровки (непосредственно западнее Донецка) и Новомихайловки (10 км на юго-западнее Донецка).

Маляр сообщила, что украинские силы продолжают отражать российские штурмы Марьинки, не давая российским войскам взять под контроль населенный пункт.

Южная ось

Российские и украинские силы вступили в ограниченные боевые действия на западе Донецкой области 8 сентября. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские наземные атаки к югу от Пречистовки (35 км к юго-западу от города Донецк).

Российский военный блоггер утверждал, что подразделения российской 36-й мотострелковой бригады (29-я общевойсковая армия Восточного военного округа) отразили украинскую группировку размером во взвод к северо-востоку от Никольского (27 км к юго-западу от города Донецк).

Российские источники утверждали, что украинские войска активизировали наступательные действия и продвинулись вдоль границ Донецко-Запорожской области 8 сентября. Российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска активизировали наступательные действия на линии Новодонецко-Новомайорское (12-18 км юго-западнее Великой Новоселки), а один из них утверждал, что украинские войска захватили позиции на северо-западной окраине Новомайорского.

Некоторые российские источники утверждали, что российские войска отразили украинские попытки пересечь реку Шайтанка непосредственно к северо-востоку от линии Новодонецко-Новомайорское. Российский батальон «Восток» утверждал, что украинские и российские силы обменялись контролем над некоторыми позициями в этом районе и что боевые действия в основном сосредоточены в окрестностях неопределенного населенного пункта (вероятно, речь идет о Новомайорском).

Российские и украинские источники сделали разные конкурирующие утверждения о степени украинской активности на фоне сообщений о продвижении украинцев в западной Запорожской области 8 сентября.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские силы добились неопределенных успехов к югу от Работиного (10 км к югу от Орехова). Некоторые российские источники, включая обороняющиеся на западе Запорожской области добровольческие батальоны «Шторм Осетия» и «Алания», утверждали, что в минувший день украинские силы провели «тактическую паузу» в районе Работиного для перегруппировки.

Другие российские источники утверждали, что небольшие группы украинских сил совершили неудачные механизированные и бронетехнические штурмы Работиного утром 8 сентября. Некоторые российские источники, в частности Министерство обороны (МО), утверждали, что российские силы отразили украинские атаки у Вербового (20 км юго-восточнее Орехова) с северо-запада и Новопокроповки (16 км юго-восточнее Орехова) с востока.

Украинский чиновник отметил, что украинские операции в Херсонской области могут вынудить российские войска оттянуть резервы из оккупированного Крыма. Представитель украинского Южного оперативного командования капитан первого ранга Наталья Гуменюк заявила, что российские войска несут значительные потери в личном составе и технике в результате украинских контрбатарейных действий в Херсонской области, что ограничивает их боеспособность и, вероятно, заставляет российские войска выдвигать резервы, которые сейчас действуют.

Российские источники утверждают, что российские войска продолжают отвечать на украинские рейды в дельте Днепра. Российский военный блоггер утверждал, что российские войска оттеснили небольшую украинскую группу от острова Казацкий (к западу от Новой Каховки) после предварительных сообщений о высадке украинских сил на острове 7 сентября. Другой военный блоггер 8 сентября заявил, что на островах дельты Днепра продолжаются бои и что российские войска отразили еще один украинский десант на острове напротив Новой Каховки.

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