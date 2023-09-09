Счет жертв идет на сотни: в Марокко произошло мощнейшее землетрясение 9.09.2023, 8:14

4,164

Сильнее всего толчки ощущали в Марракеше.

В Марокко поздним вечером в пятницу, 8 сентября, произошло мощное землетрясение. По официальным данным, погибли 296 человек, однако реальное количество жертв может быть выше.

Также официально подтверждено, что травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Об это пишет марокканское издание Road.

По данным издания, которое оно приводит со ссылкой на официальные источники, минимум 296 человек погибли в провинциях и префектурах Аль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азилал, Чичауа и Тарудант погибли вследствие мощного землетрясения магнитудой 6,9. По словам местных властей, большинство смертей произошло в труднодоступных горных районах.

Еще минимум 153 человека получили травмы различной степени тяжести.

По сведениям портала, зафиксированы обрушения жилых зданий и различных построек в Марракеше – туристическом центре и культурной столице Марокко.

Жители Марракеша рассказывали журналистам, что в исторической части города, являющейся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушились некоторые здания, а местное телевидение показало фотографии упавшего минарета мечети с обломками, лежащими на разбитых автомобилях.

Разрушениям подверглись и другие города, а люди вынуждены были бежать из своих домов.

Reuters цитирует рассказы очевидцев разрушительного землетрясения. Монтасир Итри, житель горной деревни Асни недалеко от эпицентра, рассказал, что большинство домов там повреждено.

«Наши соседи оказались под завалами, и люди прилагают все усилия, чтобы спасти их, используя доступные в деревне средства», – заявил мужчина.

А живущий недалеко от Таруданта учитель Хамид Афкар сказал, что сбежал из дома после первых подземных толчков.

«Земля сотрясалась около 20 секунд. Двери открывались и закрывались сами собой, когда я бросился вниз со второго этажа», – вспомнил он.

Толчки ощущались в нескольких крупных городах королевства, в том числе в Агадире, Касабланке, Кенитре, Рабате, Эс-Сувейре. Продолжается оценка материального ущерба. Спасательные службы разбирают завалы.

По данным Национального геофизического института Марокко, землетрясение магнитудой 7 произошло в 23:11 по местному времени 8 сентября. Эпицентр землетрясения пришелся на район Игиль в горах Высокий Атлас (провинция Эль-Хауз, входит в регион Марракеш – Сафи). Очаг, по данным Национального геофизического института Марокко, залегал на глубине 8 км.

В то же время, Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,8 и сообщила, что оно произошло на глубине – 18,5 км.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6,9, а его эпицентр находился в 77 км к юго-западу от Марракеша.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».