ATACMS на подходе: США приняли важное решение по ракетам для Украины 1 9.09.2023, 8:18

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Дальнобойное оружие могут передать уже в ближайших пакетах помощи.

Администрация президента США Джо Байдена, вероятно, все же передаст Украине ракеты ATACMS в одном из следующих пакетов помощи.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на американских чиновников.

По словам одного из чиновников с доступом к планам помощи в сфере безопасности Штатов, «они (ракеты ATACMS — ред.) приближаются».

При этом он добавил, что, как обычно происходит в подобных вопросах, такие планы могут быть изменены в официальное объявление.

В публикации также приводится заявление другого американского чиновника о том, что вопросы передачи Украине этих ракет – «на столе» и, вероятно, будут включены в будущий пакет помощи в области безопасности.

Также официальное лицо отметило, что окончательное решение еще не было принято. По словам чиновника, могут пройти месяцы, прежде чем Украина получит ракеты.

Что известно об отправке ATACMS по Украине

19 апреля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине в размере $325 миллионов, в который войдут снаряды для HIMARS и артиллерии.

В конце мая представители Конгресса США уже призвали Байдена отправить в Украину упомянутые ракеты. В письме, адресованном президенту США, лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS).

10 июня члены обеих партий нижней палаты конгресса США представили резолюцию, в которой содержится призыв к Джо Байдену передать Украине ATACMS. А 21 июня комитет палаты представителей иностранных дел поддержал резолюцию в Байден с призывом немедленного предоставить Украине ATACMS.

Впоследствии The Wall Street Journal сообщило, что Соединенные Штаты приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS.

Издание WP сообщило, что у США нет достаточного количества ракет ATACMS для того, чтобы передать их Украине

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