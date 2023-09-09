На крупных заводах Беларуси «пропали» тысячи работников 2 9.09.2023, 8:24

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Опубликована шокирующая статистика по промышленным «гигантам».

Крупные промышленные предприятия Беларуси нуждаются в сотрудниках. По сравнению с началом этого года вакансий там появилось больше на несколько десятков.

«Зеркало» посмотрело, сколько работников требуется на крупные заводы и сколько обещают им платить. Отметим, что заработки по некоторым специальностям не превышают 1000 рублей.

Завод «Гомсельмаш» разместил в государственной базе вакансий объявления о приеме на работу сотрудников по 226 специальностям — это на 50 вакансий больше, чем в начале года. Отметим, что начальство здесь не ищут, все специальности рабочие, претендентов отбирают из числа тех, кто имеет профессионально-техническое образование.

Заработок на ставку стартует 554 рублей, такие деньги предлагают наждачнику, слесарю-ремонтнику и оператору станков с программным управлением.

Есть несколько десятков вакансий с заработками от 1000 рублей. К примеру, слесарю по ремонту подвижного состава обещают платить 1000−1400 рублей, станочнику деревообрабатывающих станков — 1000−2000 рублей, термисту 1200 рублей.

В топе по заработкам — наладчики, которым в месяц обещают 2055 рублей. Этих работников разной направленности требуется 47 человек.

Но больше всего на заводе обещают платить 16 шлифовщикам — 1820−2340 рублей и 16 токарям — 1805−2400 рублей.

Завод БелАЗ ищет 274 сотрудника. Это на 89 больше, чем в январе этого года. Меньше всего тут готовы платить в месяц кухонному рабочему — 554−650 рублей, по 660 рублей выдадут за работу транспортировщику, наполнителю баллонов и консервировщику оборудования и металлоизделий.

Есть работа для людей с высшим образованием, но зарабатывать они будут не больше 1000−1100 рублей. Это инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе, инженер-технолог, экономист.

Есть несколько вакансий для водителей, в некоторых объявлениях указано, что нужно чтобы были открыты категории для управления большегрузами, но некоторых посадят на легковушки. По некоторым вакансиям заработок водителя составит 870 рублей, по каким-то 900−1300 рублей.

Заработки сотрудникам с высшим образованием стартуют от 900 рублей, но «потолок» не высокий. К примеру, инженеру-технологу обещают платить 900−1200 рублей, диспетчеру — 940−1000 рублей, инженеру по промышленной безопасности — 950−1300 рублей, инженеру-конструктору — 950−1400 рублей.

Больше 2000 рублей заплатят кровельщику (2204 рублей) и футеровщику (2268 рублей).

Требуется один руководитель — начальник управления стратегического развития. Ему обещают платить 2378 рублей.

Белорусский металлургический завод (БМЗ) опубликовал объявления по 230 вакансиям, что на 31 меньше, чем в начале года. Стартовые заработки здесь немного выше, чем предлагают заводы, про которые написано выше в этом тексте. Так, самые низкие зарплаты у газорезчика — 775−1124 рублей, машиниста насосных установок — 782−1055 рублей, водителя автомобиля и кладовщика — 781−1015 рублей.

Предприятию нужны и специалисты с высшим образованием. Например, не хватает врачей — эндокринолога, отоларинголога, терапевта. Им обещают платить в месяц 1165−1631 рублей. Также требуется инспектор на зарплату 1080−1404 рублей. Мастерам по ремонту оборудования с высшим образованием готовы платить 2222−3000 рублей (есть четыре вакансии).

Требуются руководители — заместитель начальника управления на зарплату 2507−3510 рублей, начальник участка (на 2544−3434 рублей), два начальника смены (на 2968−4007 рублей). Больше всего готовы платить начальнику управления — 2927−4098 рублей.

Завод «Интеграл» разместил объявления о поиске 301 сотрудника, а в январе сюда требовалось 57 человек. Заработки на ставку здесь начинаются от 900−1000 рублей. Столько заплатят контролеру КПП и медсестре.

Зарплаты от 1000 до 1500 рублей предлагают как рабочим, так и людям с высшим образованием. К примеру, инженеру по комплектации оборудования заплатят 1100−1150 рублей, инженеру по подготовке производства — 1250−1400 рублей, инженеру-технологу — 1300−1400 рублей.

Есть вакансии для рабочих, где заработки — от 2000 рублей. Это среди прочего это шлифовщик, фрезеровщик, электроэрозионист, стеклодув.

Есть работа для начальника энергослужбы в оздоровительный лагерь «Зарница» (это учреждение от «Интеграла»), ему обещают платить 1600−1800 рублей. Некоторые начальники участков будут иметь 2500−2600 рублей, а начальник энерго-технической службы — 2600−2700 рублей. Больше всего получит начальник управление маркетинга и продаж и отдела развития экспортной номенклатуры — 4000−4500 рублей.

«Гродно Азот» нуждается в 415 сотрудниках, а в январе этого года предприятие искало всего 44 работника.

Самые маленькие зарплаты — в пределах 611−750 рублей — тут предлагают за работу на полную ставку лифтеру, весовщику, контролеру КПП, фрезеровщику, строгальщику, опытному зубному технику.

Отметим, что по многим специальностям наниматель хочет видеть сотрудников с опытом, также некоторым работникам надо быть здоровым, потому что работа на вредном производстве. При этом заработок по большинству вакансий не превышает 2000 рублей.

Самые высокие зарплаты предлагают заместителю начальника отдела маркетинга — 1964−3006 рублей, девяти начальникам отделов — 1930−3732 рублей, начальнику производства — 2856−2856 рублей, ведущему маркетологу — 2979 рублей. В некоторых объявлениях отмечается, что предприятие предоставит сотруднику жилье — комнату в общежитии.

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