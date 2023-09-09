Новый провал Путина и Лаврова 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

9.09.2023, 8:31

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Процесс необратим.

Вечером в пятницу, под выходные, МИД выкатился с «сообщением для СМИ» о «ситуации вокруг Армении».

Содержание этого документа не рядовое. Написанное в стилистике «какой-то секретарши» (так метко назвал Захарову спикер армянского парламента) «сообщение» знаменует очередной провал кремлевских руководителей: «Руководством Армении в последние дни предпринята серия недружественных шагов, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев супруги премьер-министра A.В.Акопян с передачей гумпомощи киевскому нацистскому режиму, проведение на армянской территории военных учений с участием США».

Кроме того, «отфиксировали» «появление в последнее время в официальных кругах и политической элите Республики Армения определенных сомнений в целесообразности союзнических связей в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и с Россией на двусторонней основе, а также в реализуемости комплекса трехсторонних договоренностей Москвы, Еревана и Баку 2020-2022 гг. о путях нормализации армяно-азербайджанских отношений».

Простой вопрос – почему же появились сомнения? И отчего Армения предпринимает шаги, о которых раньше не думала? Вероятно, сомнения и действия носят вынужденный характер. Если бы политика путинцев на Южном Кавказе была успешной, обязательства по двусторонним договорам и ОДКБ исполнялись, не было бы нужды искать другие точки опоры.

Есть еще одно обстоятельство. Если Армения последовала по пути большей реальной самостоятельности, по которому в той или иной степени движутся (пусть и по-разному) практически все страны бывшего СССР, то в этом есть закономерность.

В сообщении сказано, что «в МИД России был вызван посол Армении в Москве B.В.Арутюнян, которому сделано жесткое представление».

Принимая во внимание сказанное выше, ни к чему положительному это «жесткое представление» не приведет. Можно даже сказать, что этим заявлением российское руководство публично расписалось в провале своей политики в отношении Армении. Институты – от Кремля до Смоленской площади - совершенно сгнили, в их рамках необходимые кардинальные перемены невозможны.

Думаем, что умнее было бы не делать «представлений», не выпускать свой пар неумными заявлениями, а стараться на что-то закрыть глаза, не переводить разговор в публичную плоскость. Но в стиле МИД России резануть скальпелем по «гнойнику» и вылить свое внутреннее содержимое для всеобщего обозрения.

Армения уходит от России так же, как это раньше сделала Украина. Будем надеяться, что без такой тяжелейшей цены, которую платит Украина. «Процесс пошел». Процесс необратим.

Телеграм-канал «СерпомПо»