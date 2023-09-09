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Уникальный случай: ВСУ подбили сразу четыре САУ армии РФ

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  • 9.09.2023, 8:36
  • 4,720
Уникальный случай: ВСУ подбили сразу четыре САУ армии РФ

Украинские военные нанесли меткие удары ракетами GMLRS.

Зачистка российских оккупантов на Южном участке фронта продолжается.

Благодаря «глазам» аэроразведки произошел уникальный случай: были подбиты сразу четыре САУ армии РФ.

Военный корреспондент Юрий Бутусов пишет, что, после того как аэроразведка сработала на отлично, ВСУ нанесли меткие удары ракетами GMLRS.

Четыре САУ 2С35 вместе с экипажами были демилитаризованы.

Данных о количестве потерь армии РФ нет, однако СМИ предполагают, что после такого прилета посчитать «груз 200» будет невозможно.

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