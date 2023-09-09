FT: Илон Маск слил секретную переписку с украинским министром 6 9.09.2023, 8:40

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Конфиденциальные сообщения были опубликованы без разрешения.

Бизнесмен Илон Маск передал своему биографу конфиденциальные сообщения от вице-премьера и министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова без запроса на разрешение.

В переписке говорится об эпизоде, когда предприниматель ограничил интернет-сервис Starlink, чтобы помешать украинским военным в ударе по оккупированному Крыму.

Об этом Федоров рассказал в интервью Financial Times. Впоследствии он разрешил публикацию переписки в новой книге.

По словам чиновника, ему не было известно о том, что Уолтер Айзексон получил и опубликовал сообщение в биографии Маска, написанной при полном сотрудничестве с миллиардером.

«Это не очень красиво. Я никогда не показывал и не рассказывал о нашей переписке публично», – отреагировал Федоров.

В книге Айзексон рассказывает, как Маск вмешался, чтобы перекрыть украинским военным доступ к интернету Starlink в конце сентября 2022 года на украинской территории, оккупированной россиянами.

Такое вмешательство Маска помешало тайной атаке украинских военно-морских беспилотников на Черноморский флот РФ в Севастополе, в оккупированном Крыму, говорится в книге.

За несколько часов до публикации этого отрывка в Washington Post Маск отреагировал и заявил, что при успешной операции его компания SpaceX стала бы «явным соучастником большой войны и эскалации конфликта».

«Был срочный запрос от государственных органов на активацию Starlink аж до Севастополя. Очевидное намерение — потопить большую часть российского флота на якоре. Если бы я согласился на их запрос, тогда SpaceX был бы явным соучастником большой войны и эскалации конфликта», – написал бизнесмен.

The source was CNN referencing Walter Isaacson's biography.



Thank you for clarifying the facts, and glad to see Starlink was not activated in such a contentious territory. — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 7, 2023

В биографии Маска и колонке Айзексона в Washington Post есть обмен текстовыми сообщениями, в которых Федоров просит Маска восстановить связь Starlink для украинских сил.

«Я понимаю, почему он это опубликовал, потому что я говорю ему, какой он великий и что он должен спасти человечество», – отреагировал на публикацию глава Минцифры.

FT пишет, что Федоров был шокирован, когда ему показали статью в Washington Post, однако отметил, что поскольку обмен сообщениями был уже год назад, их публикация «вряд ли будет иметь операционные последствия».

После сообщений СМИ в октябре 2022 года о перебоях в работе Starlink в Украине Маск согласился возобновить его работу для украинских сил, действующих вблизи оккупантов.

Федоров сообщил, что Маск «сам сказал» ему, что он выключил Starlink на линии фронта на юго-востоке Украины, когда глава Минцифры «попросил его фактически включить связь в Крыму и к границам [Украины 1991 года. – FT]».

«Я думаю: если бы он этого не сделал, это была бы катастрофа, мы просто не смогли биться так, если бы он этого не сделал», – отметил Федоров.

Он признался, что имел «длительные и частые разговоры» через текстовые сообщения с Маском после полномасштабного вторжения в РФ.

В частности, после публикации Маска в Twitter, которую чиновник воспринял как поддерживающую диктатора Владимира Путина, Федоров написал сообщение Маску: «Я объяснил ему, что он не прав, что мы там, вроде бы, боремся за свою независимость».

Вероятно, речь идет о сообщении Маска, в котором он предложил подписчикам проголосовать: стоит ли Украине отказаться от Крыма в пользу России и не вступать в НАТО.

FT отмечает, что отключение Starlink произошло в решающий момент контрнаступления Украины осенью 2022 года, когда военные имели «импульс на своей стороне» после освобождения оккупированной территории в Харьковской области и пытались отвоевать земли в направлении Крыма.

Уже после публикации FT Федоров сообщил в Twitter, что разрешает публикацию своей переписки с Маском в новой книге о бизнесмене.

I officially give permission to publish my texting history with @elonmusk in a new book about him 😉 Honestly, I’m looking forward to the book. — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) September 8, 2023

В отрывке из биографии Маска говорится, что в 2022 году он распорядился отключить сеть спутниковой связи Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку, которую Украина готовила против российского Черноморского флота.

Маск уточнил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов-камикадзе ВСУ на Черном море, а отказался его там включать по запросу Украины.

The Washington Post рассказала подробности этого эпизода: результатом срыва операции стал захват российскими оккупантами невредимых экземпляров украинских морских дронов.

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