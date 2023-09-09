Могилевчанку задержали за «неправильный» маникюр и попытались снять «покаянное» видео 5 9.09.2023, 8:43

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Что из этого вышло?

Владелицу салона красоты в Могилеве задержали и оштрафовали за маникюр с «запрещенной символикой». Силовики попытались снять женщину в «покаянном» видео, но получили отпор: она не захотела каяться в своих «проступках» и даже смотреть в камеру. Сюжет показал гостелеканал «Беларусь 4».

Владелица могилевского салона привлекла внимание силовиков маникюром, оформленным в бело-красно-белых цветах, и ее задержали.

У себя в кабинете они попытались снять традиционное «покаянное» видео с задержанной, но ничего не добились: могилевчанка отказалась зачитывать текст с «признанием» и даже смотреть в камеру.

— То есть вы не хотите раскаяться в своих действиях и то, что вы совершили? — спрашивает за кадром человек с измененным голосом.

— Я не хочу, чтобы вы меня снимали, — парирует женщина, отвернувшись к стене.

Далее съемки переместились в квартиру предпринимательницы — оказалось, что у нее дома хранится БЧБ-флаг, а ванная тоже выложена бело-красно-белой плиткой.

— Сколько раз участвовали в митингах, несанкционированных массовых мероприятиях? — продолжает допытываться силовик.

— Нет, я не участвовала и специально туда не шла. Я гуляла по городу с мужем и детьми, и в тот день там было очень много людей, — отвечает женщина.

Однако силовики нашли в интернете фото и видео, где могилевчанка участвует в акциях протеста. Ее судили за «административное правонарушение» и оштрафовали на 100 базовых величин (3700 рублей).

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