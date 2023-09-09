Самые болезненные для Кремля: в ГУР определили список объектов России, подлежащих уничтожению

Самые болезненные для Кремля: в ГУР определили список объектов России, подлежащих уничтожению1
- 9.09.2023, 8:49
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Удар по ним вызовет эффект домино.
В ГУР заявили, что имеют список российских стратегических объектов, подлежащих уничтожению. Над ним методически работают.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, сообщает «24 канал».
Скибицкий отметил, что ГУР методично работает и определяет наиболее критические цели и наиболее критические объекты для самой России.
«Это военные объекты, объекты оборонно-военного комплекса, обеспечивающие изготовление ракет, беспилотников, и это объекты, относящиеся к логистике. Поэтому целей много», – заметил представитель ГУР.
По его словам, все они пронумерованы и определены по иерархии. Их значение также определено.
«И мы целенаправленно уничтожаем их для того, чтобы снизить потенциал РФ и достичь эффекта домино, когда уничтожение одного предприятия приведет к тому, что другие, которые завязаны на его продукции, перестанут производить военную продукцию», – пояснил Скибицкий.