На конкурсе «Мисс Беларусь» зрителей «порадовали» танцем с кувалдами 7 9.09.2023, 8:54

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Кто в итоге выиграл?

В финале конкурса «Мисс Беларусь — 2023» показали танец, во время которого босые ребята с золотыми кувалдами играли роль кузнецов, а участницы конкурса в костюмах под национальные в это время ходили по сцене, пишут белорусские СМИ.

В конце девушки собрались в группу посреди сцены, а парни с кувалдами бегали вокруг них в хороводе.

В последний год это кузнечное орудие стало зловещим символом благодаря демонстративному использованию его наемниками ЧВК «Вагнер» в качестве инструмента для публичных внесудебных казней. Представители российского и белорусского режима демонстративно неоднократно дарили кувалды друг другу, а также пересылали их в посылках политическим противникам.

Титул «Мисс Беларусь — 2023» завоевала Элеонора Качаловская, сообщил телеканал ОНТ.

Девушке 23 года, она работает менеджеркой модельного агентства в Национальной школе красоты.

Победительницей в номинации «Первая вице-мисс» стала Ксения Власюк.

Титул «Вторая вице-мисс» — у Миланы Якимович.

«Мисс топ-модель» стала Надежда Толстикова.

Финал конкурса прошел 8 сентября в минском Дворце спорта.

Всего за титул боролись 24 девушки из разных регионов Беларуси, а председателем жюри был провластный бывший метатель молота Иван Тихон.

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