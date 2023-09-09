На конкурсе «Мисс Беларусь» зрителей «порадовали» танцем с кувалдами

На конкурсе «Мисс Беларусь» зрителей «порадовали» танцем с кувалдами7
- 9.09.2023, 8:54
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Кто в итоге выиграл?
В финале конкурса «Мисс Беларусь — 2023» показали танец, во время которого босые ребята с золотыми кувалдами играли роль кузнецов, а участницы конкурса в костюмах под национальные в это время ходили по сцене, пишут белорусские СМИ.
В конце девушки собрались в группу посреди сцены, а парни с кувалдами бегали вокруг них в хороводе.
В последний год это кузнечное орудие стало зловещим символом благодаря демонстративному использованию его наемниками ЧВК «Вагнер» в качестве инструмента для публичных внесудебных казней. Представители российского и белорусского режима демонстративно неоднократно дарили кувалды друг другу, а также пересылали их в посылках политическим противникам.
Титул «Мисс Беларусь — 2023» завоевала Элеонора Качаловская, сообщил телеканал ОНТ.
Девушке 23 года, она работает менеджеркой модельного агентства в Национальной школе красоты.
Победительницей в номинации «Первая вице-мисс» стала Ксения Власюк.
Титул «Вторая вице-мисс» — у Миланы Якимович.
«Мисс топ-модель» стала Надежда Толстикова.
Финал конкурса прошел 8 сентября в минском Дворце спорта.
Всего за титул боролись 24 девушки из разных регионов Беларуси, а председателем жюри был провластный бывший метатель молота Иван Тихон.