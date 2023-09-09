В Украине внезапно исчез бронированный Mercedes Медведчука 9.09.2023, 8:58

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Автомобиль объявили в розыск.

Бронированный Mercedes, находящийся в собственности бывшего народного депутата Виктора Медведчука, обвиняемого в Украине в государственной измене, исчез. Автомобиль был объявлен в розыск.

Об этом сообщает «Радио Свобода», ссылаясь на комментарий Офиса генерального прокурора. Отмечается, что постановлением следователя судьи Лычаковского районного суда Львова наложен арест на имущество Медведчука, в частности, на Mercedes.

«Указанный автомобиль объявлен в розыск в соответствии с постановлением следователя. Сейчас его местонахождение неизвестно», – сообщили в ОГП.

Журналисты также обратились в Государственное бюро расследований, следователи которого проводили досудебное расследование по делу Медведчука. В ведомстве отказались сообщать какую-либо информацию, сославшись на тайну досудебного расследования.

Напомним, Государственное бюро расследований передало на нужды Вооруженных сил Украины 17 автомобилей общей стоимостью 1,1 млн. долларов США. Все транспортные средства были арестованы у родственников Виктора Медведчука, обвиненного в государственной измене и передавшего России в рамках обмена пленными, и его пособника, пророссийского политика, медиамагната Тараса Козака.

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