«Чувствую себя уверенно, только когда морозилка забита мясом» 3 9.09.2023, 9:06

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На что и как тратят деньги белорусские холостяки.

По переписи населения за 2019 год, более 800 тысяч белорусских мужчин (это примерно 23% всех представителей сильного пола) никогда не состояли в браке. Если добавить к этой цифре количество вдовцов и разведенных, то окажется, что в Беларуси проживает более 1,3 млн холостяков.

Журналисты myfin.by расспросили некоторых из них о том, как они планируют свой бюджет и на что тратят заработанные деньги.

«Дважды в год – путешествия и медицинский чекап»

Евгений, предприниматель из Минска:

– Точно подсчитать ежемесячный доход для меня проблематично. Я, как владелец бизнеса, получаю зарплату и дивиденды, но тут же вкладываю свободные деньги в дело. Поэтому никаких накоплений не делаю. При этом веду довольно аскетичный образ жизни, не люблю ночные клубы и рестораны, не употребляю алкоголь.

Основная статья расходов – путешествия. Минимум дважды в год езжу отдыхать за границу и трачу на каждую поездку около $5000 (примерно 15 000 рублей).

Отдых в Европе и США сейчас ощутимо подорожал. Например, номер в отеле в среднем обходится в 200 долларов за сутки. Десять дней отдыха – это уже две тысячи, не считая дороги и питания.

Во время путешествий я, конечно, хожу в кафе и рестораны, но в Минске выбираюсь нечасто – 2-3 раз в месяц, как правило, на деловые встречи. Еду для себя предпочитаю готовить самостоятельно и выбираю для этого качественные продукты на рынке. Беру сезонные овощи и фрукты, рыбу, мясо, остальное покупаю в магазине. В месяц на все уходит около 1000 рублей.

В список обязательных трат входит безлимитный абонемент в спортивный клуб, который посещаю ежедневно. Дополнительно оплачиваю услуги личного тренера, они обходятся в 650 рублей каждый месяц. Типичная для мужчин статья расходов на машину у меня отсутствует: я пользуюсь служебным авто.

Дважды в год я также прохожу комплексное медицинское обследование в одном из медцентров. На это уходит примерно 1400 рублей. Плюс 300 рублей в месяц трачу на витамины и биологически активные добавки. Также дважды в год обязательно посещаю стоматолога с профилактической целью и для чистки зубов. Суммарно отдаю за услуги примерно 600 рублей. Еще 1000 рублей в год трачу на оплату услуг массажиста, услуги косметолога обходятся в 250 рублей ежемесячно.

Что еще из обязательных расходов? Наверное, обувь и одежда – на это уходит не более $1000 в год. Примерно $100 в месяц я трачу на подарки друзьям и близким, еще $50 каждый месяц отдаю на оплату различных интернет-сервисов типа Netflix. Отдельно в размере 300 рублей в месяц я оплачиваю услуги клининга для квартиры. Ну и коммунальные платежи у меня выходят на уровне 150 рублей. Вот, пожалуй, и все.

«Если бы я сейчас состоял в отношениях, то финансово бы их не потянул»

Сергей, фотограф из белорусского райцентра:

– Мой доход в месяц составляет примерно 800 рублей. Все деньги сейчас уходят на жизнь, откладывать ничего не удается. Основная статья расходов – питание, на которое трачу около 300 рублей в месяц. Я не шикую, покупаю яйца, овощи, кефир, хлеб, иногда мясо или рыбу. Стараюсь уложиться в 10 рублей ежедневно. Не курю, но иногда могу позволить себе пиво.

На коммунальные услуги летом уходит порядка 50 рублей в месяц, зимой эта цифра увеличивается до 70-80 рублей. Еще около 30 рублей «съедают» мобильная связь и интернет.

Серьезная статья расходов – траты на увлечения. Я заядлый автомобилист и велосипедист. На апгрейд велосипеда, если подсчитать все покупки и равномерно их распределить, ежемесячно уходит примерно 100 рублей. И это с учетом того, что заказы я делаю на китайском маркетплейсе. Не менее 100 рублей в месяц трачу на бензин и минимум 200 рублей примерно раз в полгода – на ремонт и амортизацию автомобиля.

Одеваюсь обычно на распродажах либо в секонд-хендах. Базовый гардероб у меня есть, но время от времени нужно докупить что-то из спортивной экипировки. На такие покупки трачу примерно 30 рублей в месяц.

Раньше все, что оставалось от зарплаты, вкладывал в покупку иностранной валюты. Но сейчас затеял в квартире ремонт, и на него уходят все свободные деньги. Я стараюсь не влезать в заначку, поэтому ремонт делаю не спеша, по мере появления средств и своими силами. Но, даже если не учитывать эти траты, могу сказать, что если бы я сейчас состоял в отношениях, то финансово бы их не потянул. Семья или даже просто ухаживание за девушкой требуют серьезных вложений, мне бы наверняка пришлось искать какие-то дополнительные источники дохода.

«Живность я не держу, а на огороде все само растет»

Вячеслав, пенсионер из деревни:

– В деревне я живу уже более 10 лет. После смерти супруги оставил городскую квартиру сыну, а сам переехал в оставшийся от родителей дом за городом.

Помимо пенсии в 580 рублей, есть небольшой доход от столярной мастерской и сезонной продажи фруктов-овощей со своего подворья. Если все вместе сложить, то около тысячи рублей в месяц выходит. Трат на хозяйство не слишком много, живность я не держу, а на огороде все само растет.

Тем не менее содержание частного дома обходится в круглую сумму. Только на дрова для предстоящей зимы уже потратил 700 рублей. И еще около 800 рублей ушло на то, чтобы подправить крышу и обновить веранду, где пришлось менять полы. Я все работы выполнял сам, покупал только строительные материалы, да и то не все, что-то уже было заготовлено. А так бы и в тысячу рублей не уложился.

В еде я не привередлив и трачу на продукты суммарно не более 250 рублей в месяц. Все овощи и фрукты есть на огороде, а в сельском магазине покупаю только хлеб, крупы, мясные консервы и спиртное. Сам я пью редко, но бутылка водки в доме всегда должна быть, на селе это по-прежнему главная валюта. Опять же, иногда друзья в гости приезжают из города – у нас тут замечательные места для рыбалки. Ну как им стол не накрыть и чего покрепче на стол не поставить?

Одежда, обувь и бытовые мелочи уже несколько лет не входят в список регулярных расходов. Я донашиваю то, что есть. А из вещей для повседневного обихода последний раз покупал разве что комплект постельного белья, но это было больше года назад. Помню, отдал что-то около 50 рублей, для меня это была ощутимая трата. Но тут ничего не поделаешь, потому что сменное белье в доме должно быть. Пока жил в семье, о таком вообще не задумывался. А как постирал простыню с пододеяльником и они высохнуть не успели, так и вспомнил супругу, у которой две полки в шкафу постельными принадлежностями были забиты.

Существенную статью расходов составляют медикаменты: у меня диагностирован сахарный диабет, есть проблемы с сердцем и артериальным давлением. Часть препаратов получаю бесплатно, но все равно трачу на лекарства не менее 80 рублей ежемесячно.

Примерно столько же уходит и на топливо для стареньких «Жигулей». Тут я как бы ни старался сэкономить, все равно ничего не получится, потому что в деревне без автомобиля, да еще пенсионеру, не выжить.

При этом время от времени удается откладывать деньги – в следующем году хочу поставить у себя на участке новый сруб под баню, которая, по самым скромным подсчетам, обойдется не менее чем в 7-8 тысяч рублей.

«Чувствую себя уверенно, только когда морозилка забита мясом»

Андрей, рабочий на крупном предприятии:

– Моя зарплата в месяц составляет не менее 2500 рублей. Деньги, на мой взгляд, не особо большие, но они позволяют позаботиться о будущем и, в частности, создать хорошую финансовую подушку безопасности.

Ежемесячно примерно половину своего заработка конвертирую в иностранную валюту. Скажу честно, в свои 38 лет я пока не встретил девушку мечты, но все равно надеюсь, что рано или поздно у меня будет своя семья. Вот тогда эти деньги и пригодятся.

Более 10 лет я живу отдельно от родителей. В свое время они помогли финансово при покупке двухкомнатной квартиры. О машине время от времени подумываю, но пока не вижу в ее приобретении острой необходимости. Сейчас мне вполне хватает велосипеда, чтобы при нормальной погоде доехать до работы и обратно.

Из денег, которые ежемесячно оставляю себе на жизнь, основная сумма тратится на еду. Чувствую себя уверенно, только когда морозильная камера под завязку забита мясом. Поэтому сразу покупаю 4-5 кг окорочков, свинину, говядину. Мясо разделываю порционно и замораживаю, чтобы всегда было под рукой. Когда прихожу с работы, знаю, что у меня есть из чего приготовить ужин.

Честно говоря, особыми кулинарными способностями я не обладаю, поэтому могу заскочить на обед в заводскую столовую, а на выходных – заглянуть в гости к родителям на мамин борщ с котлетами. На даже при таком раскладе на еду уходит не менее 500 рублей в месяц. Примерно 100 рублей нужно на коммунальные платежи, еще 30-40 – на мобильную связь и интернет.

У меня нет расходов на тренажерный зал, потому что я его оборудовал дома и занимаюсь в удобное для себя время. Одежду и обувь покупаю по сезону – ну пусть это максимум еще 100 рублей в месяц. Бытовая химия, шампунь, зубная паста, парфюм – это еще примерно 50 рублей. Думаю, еще рублей 100 в месяц трачу на сигареты и алкоголь.

Свои расходы я стараюсь тщательно планировать, но иногда могут быть спонтанные выезды на природу с друзьями, походы в ночные клубы, игра в пейнтбол. На такие случаи я откладываю по 200 рублей – деньги храню в отдельном конверте с надписью: «Тратить без сожаления». Почти все мои друзья уже женаты, собраться вместе удается нечасто. Когда в конверте накапливается сумма в 1000 рублей, я покупаю на эти деньги доллары и добавляю к общим накоплениям.

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