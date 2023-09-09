На лысой резине далеко не уедешь 1 Альфред Кох

9.09.2023, 9:14

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Путин бредит странными «образами».

Путин (лидер мировой державы, «Русского мира» и отдельной цивилизации) прибыл в Арзамас, чтобы открыть новую дорогу из Москвы, длиной 300 (триста) километров.

Вы только вдумайтесь в то, что произошло: президент страны открывает движение по автостраде из столицы своей страны в город миллионник. (До этого между этими городами был лишь простая, правда, асфальтированная, проселочная дорога).

Я даже не привожу хрестоматийный пример про то, что в России примерно половина школ не имеет теплых сортиров и дети ходят до ветру. Но хотя бы Путин не ездит по школам по случаю открытия в них сортиров с ватерклозетами.

А тут ведь действительно: событие: смотрите - дорога… В каждую сторону по две полосы… Встречное движение разделено барьером… Цельных триста километров! Когда еще такое в следующий раз случиться? Уж восьмой десяток разменял. Можно и не дожить до следующего-то раза… Надо поехать, перерезать ленточку…

Вы скажете, что в Украине дела обстоят ничуть не лучше? Возможно. Не берусь судить. Но она ведь не тягается с Америкой за сферы влияния, не мнит себя мировой державой и не претендует на отдельную цивилизацию, верно?

Так вот этот дуся приехал еще в ядерный центр в Саров (бывший Арзамас-16) и начал там перед молодыми физиками умничать про науку и лидерство России в передовых технологиях.

Он во-первых, рассказал, что оказывается это Америка втянула его в войну с Украиной для того, чтобы остановить бурное развитие России, каковое (развитие) угрожало Америке. А кабы не война, так уж давно бы догнали бы и перегнали… (Боже, сколько раз я слышал эту галиматью!)

А во-вторых, он какому-то молодому физику начал давать советы как выбрать жену! Он, оказывается, еще и в этом разбирается! Так вот, по версии плешивого, жену нужно выбирать такую, «которая мыслит образами». Все. Весь совет. Я ничего не перепутал. Можете проверить. Скажите, он нормальный? Что это все означает? Впрочем, ладно. Все более-менее с ним ясно.

Но вернемся на нашу грешную землю. Тут случилось событие, которое мало освещалось в прессе, но которое, на мой взгляд, имеет большое значение. Дело в том, что Германия поставила Украине достаточно много зенитных танков «Гепард». И может поставить их еще больше.

Этот танк тем хорош, что он имеет две спаренные скорострельные зенитные пушки и на этой же танковой платформе РЛС. Это идеальное оружие для сбития Шахедов, а также как ПВО поле боя против вражеских штурмовиков и вертолетов. То есть раскрыть зонтик для защиты наступающей армии с помощью «Гепардов» - милое дело.

И все бы хорошо, но проблема в том, что патроны для «гепардовских» зенитных пушек производились в Швейцарии, а та отказывалась их поставлять в воюющую Украину. Сколько не пытались и немцы и сами швейцарцы преодолеть этот запрет - никак. Парламент уперся и не разрешил: нейтралитет превыше всего!

Так вот Германия теперь сама научилась производить эти патроны и вот первая партия в 12 тыс. штук поступила в ВСУ. Теперь «Гепарды» снова заработали на полную катушку. И более того, теперь есть смысл увеличивать их количество. А это значит, что, например, сбивать Шахеды можно будет не дорогими и дефицитными ракетами, а расстреливать из зенитных пушек.

Да, совсем забыл. В путинской сверхдержаве, которая озабочена соревнованием с Америкой в области высоких технологий, наблюдается дефицит автомобильных покрышек и моторных масел для грузовиков. Я не шучу. Из страны ушли западные производители, а китайские покрышки и присадки для масла - имеют меньший ресурс и хуже качеством. Я уж не говорю про российские шины и т.д. Да и общий объем их производства и импорта не может покрыть возросшую потребность.

Казалось бы, какое это имеет отношение к войне? А самое прямое! Дело в том, что ВСУ с помощью HIMARS заставили путинских «стратегов» отодвинуть склады минимум на 70 км от линии фронта. А все снабжение российской армии от складов к окопам осуществляется грузовиками. Уралами и КамАЗами.

Но по бездорожью шины у них просто горят! И ресурс моторов из-за плохого качества масла - тоже заметно снизился.

Не нужно быть гением, чтобы понять как негативно это сказывается на снабжении войск. Транспорта отчаянно не хватает, резины на замену нет, машины застревают, ломаются и т.д. А что будет, когда начнется осенняя распутица? На лысой резине далеко не уедешь…

А тут еще оказывается, в России начался тотальный дефицит дизельного топлива и бензина. Это в великой-то энергетической державе… Стыд и срам. Но такова реальность. Дефицита пока нет только по мазуту…

Однако Путину этого ничего не рассказывают. Зачем расстраивать старика такими мелочами? Он тут, давеча, дал указания ускорить разработку оригинального отечественного суперкомпьютера. А все эти шины и солярка - это мелкие вопросы. Не его уровень…

И вообще, надо «мыслить образами»! Улететь куда-нибудь мечтой в будущее, где вечно молодой великий вождь могучей, тысячелетней сверхдержавы правит поверженными народами и принимает лобызания верных своих чад… А вы все - про лысую резину… Как это пошло! Тьфу на вас! Лучше давайте поговорим о «наследии Ялты», о «наших великих предках» или вот хоть о том же суперкомпьютере…

Что я могу сказать? Повезло России с вождем. Самый раз такого Гавнокомандующего иметь во время войны. Орел! «Мыслит образами!» Не чета нам, сиволапым. Мы все больше про патроны к «Гепардам» да про всякую другую ерунду беспокоимся. Нет полета. Плебеи-с…

А вот только не его, а наше дело - правое. Это значит, что враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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