Золотые правила: шесть функций, которые защитят ваши данные на iPhone 9.09.2023, 9:19

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Далеко не все об этом знают.

В вашем iPhone есть много функций, которые могут помочь защитить вашу личную информацию, но далеко не все об этом знают, пишет nv.ua.

Apple предоставляет пользователям iPhone ряд мощных инструментов для обеспечения конфиденциальности и безопасности их данных.

Шесть золотых правил, которые помогут установить надежную защиту для вашего iPhone.

Включить двухфакторную аутентификацию

Эта функция добавляет дополнительный уровень безопасности к вашей учетной записи Apple. После ввода пароля вы получите одноразовый код на своем надежном устройстве, что затруднит несанкционированный доступ и повысит безопасность вашей учетной записи.

Используйте надежные пароли и менеджеры паролей

Крайне важно установить сложные пароли для своего iPhone и других важных учетных записей.

Статистика из отчета Specops Software свидетельствует о том, что многие пользователи еще не уделяют этому должное внимание. Использование слабых или очевидных паролей, таких как «добро пожаловать» или «пароль» ставит ваши учетные записи и данные под угрозу.

Используйте менеджеры паролей для безопасного хранения и управления своими паролями для максимальной защиты.

Активируйте Touch ID или Face ID

Эти биометрические методы аутентификации делают доступ к вашему iPhone более быстрым и безопасным.

Они позволяют разблокировать устройство с помощью отпечатка пальца или распознавания лица, гарантируя, что только вы имеете доступ к нему.

Держите программное обеспечение в актуальном состоянии

Убедитесь, что ваш iPhone всегда имеет последние обновления операционной системы. Это помогает исправлять уязвимости и обеспечивает надежную защиту от потенциальных угроз.

Хорошей отправной точкой является включить автоматическое обновление. Тогда нет риска забыть установить последние новинки от Apple.

Когда вы узнаете больше о том, как защитить свой iPhone от хакеров, станет понятно, что автоматические обновления помогают вам оставаться в безопасности, не доводя выполнять их вручную.

Используйте зашифрованные резервные копии

Регулярно создавайте резервные копии своих данных и убедитесь, что они зашифрованы. Это гарантирует сохранность вашей информации и позволяет восстановить ее в случае потери или кражи.

Вы можете заблокировать заметки, сделанные на вашем iPhone двумя способами. Первый вариант — сделать это с помощью пароля iPhone, однако Apple также позволяет использовать специальный пароль для этого приложения. Кроме того, вы можете использовать Face ID или Touch ID для блокировки и разблокировки защищенных заметок. Каждая опция включает сквозное шифрование.

Включите Find my iPhone

Find my iPhone — это многофункциональная функция. Она показывает ваше устройство на карте, позволяет дистанционно заблокировать или стереть данные с телефона и даже воспроизводить звук, чтобы помочь вам найти свой iPhone дома.

Чтобы включить эту функцию на iPhone или iPad, перейдите в «Настройки», коснитесь своего имени в верхней части экрана, затем коснитесь Найти> Найти устройство и переключите Найти мою сеть.

Вы также должны убедиться, что функция Отправить последнее местоположение включена, чтобы ваше устройство продолжало отправлять свое местоположение, пока не разрядится.

Перейдите в Настройки, коснитесь своего имени и выберите «Найти». Нажмите «Найти мой iPhone» и включите эту функцию. Вы также можете поделиться своим местоположением в этом разделе, чтобы близкие люди знали, где вы находитесь.

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