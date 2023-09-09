Международный Красный Крест потребовал от скандального генсека в Беларуси отойти от дел 9.09.2023, 9:28

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Расследование завершат в октябре.

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК и КП) рекомендовала генеральному секретарю Белорусского Красного Креста Дмитрию Шевцову, который был переизбран на этот пост, отойти от дел на время расследования в отношении него в связи с июльской поездкой на Донбасс.

Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь МФКК и КП Томмазо Делла Лонга.

«МФКК и КП подтверждает, что через комитет по соблюдению правовых норм и посредничеству мы рекомендовали генеральному секретарю Белорусского Красного Креста приостановить исполнение обязанностей на время рассмотрения дела», — сказал он, не сообщив, когда именно Шевцову была направлена эта рекомендация.

Пресс-секретарь добавил, что расследование планируется завершить в октябре.

«Пока комитет продолжает расследование, оно носит конфиденциальный характер. МФКК и КП ожидает его завершения в октябре, после чего итоги будут обнародованы», — отметил он.

Напомним, в четверг в Минске состоялось внеочередное заседание XXVI съезда Белорусского Красного Креста, на котором Шевцов был единогласно переизбран на должность генсека, несмотря на рекомендации МФКК. В

В июле он посетил Донбасс и попал на камеру в форме с нашивкой Z — российской военной символикой. Между тем устав Красного Креста запрещает отдавать предпочтение какой-либо стороне в военных действиях.

Во второй свой визит на Донбасс Шевцов (уже в майке и кепке с логотипами Красного Креста) раздавал гуманитарную помощь и подтвердил на камеру пропагандистки «Беларусь 1», что белорусский Красный Крест принимает «активное участие» в вывозе украинских детей в нашу страну — якобы на оздоровление.

Этим делом заинтересовалась Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК). Там осудили поездку Шевцова в оккупированные украинские регионы. Там посчитали, что обстоятельства визита компрометируют основополагающие принципы организации. Федерация связалась с Белорусским Красным Крестом, чтобы выразить «серьезную озабоченность и предотвратить любую подобную деятельность в будущем», а также обратилась в комитет по соблюдению правовых норм и посредничеству МФКК и КП для расследования этого случая.

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