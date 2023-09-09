В Мариуполе утопили большую группу русских оккупантов: новые подробности

В Мариуполе утопили большую группу русских оккупантов: новые подробности5
- 9.09.2023, 9:51
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На берег Азовского моря выбросило новые тела.
Во временно захваченном и практически разрушенном российскими войсками Мариуполе в Донецкой области с начала сентября нашли мертвыми как минимум восемь оккупантов. Их тела выбросило на берег Азовского моря.
Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Мариупольского городского совета. Там отметили, что 2 сентября один из российских каналов со ссылкой на собственные источники в так называемом «МВД ДНР» сообщил, что пятерых захватчиков якобы утопили в Азовском море.
В сообщении уточняется, что тела россиян нашли на одном из местных пляжей и они лежали в ряд. Канал пишет, что оккупантов якобы сначала «напоили алкоголем, практически до бессознательного состояния, потом утопили в море».
«Говорят, вероятно в городе действуют диверсанты, которые охотятся на российских военных. Местные власти призвали военных-захватчиков быть осмотрительными, и не пить с незнакомцами», – заявили на ресурсе.
Теперь, как пишет Мариупольский горсовет, поступила информация, что еще трех российских мертвых военных выбросило на берег в Мариуполе.
«Кто и почему их убил – неизвестно. Мариуполь становится опасным для российских военных. Сопротивление людей в действии!» – говорится в сообщении.