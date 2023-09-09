В Мариуполе утопили большую группу русских оккупантов: новые подробности 5 9.09.2023, 9:51

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На берег Азовского моря выбросило новые тела.

Во временно захваченном и практически разрушенном российскими войсками Мариуполе в Донецкой области с начала сентября нашли мертвыми как минимум восемь оккупантов. Их тела выбросило на берег Азовского моря.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Мариупольского городского совета. Там отметили, что 2 сентября один из российских каналов со ссылкой на собственные источники в так называемом «МВД ДНР» сообщил, что пятерых захватчиков якобы утопили в Азовском море.

В сообщении уточняется, что тела россиян нашли на одном из местных пляжей и они лежали в ряд. Канал пишет, что оккупантов якобы сначала «напоили алкоголем, практически до бессознательного состояния, потом утопили в море».

«Говорят, вероятно в городе действуют диверсанты, которые охотятся на российских военных. Местные власти призвали военных-захватчиков быть осмотрительными, и не пить с незнакомцами», – заявили на ресурсе.

Теперь, как пишет Мариупольский горсовет, поступила информация, что еще трех российских мертвых военных выбросило на берег в Мариуполе.

«Кто и почему их убил – неизвестно. Мариуполь становится опасным для российских военных. Сопротивление людей в действии!» – говорится в сообщении.

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