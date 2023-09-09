«Чтобы окупить сапоги, их нужно сдать в аренду пять раз» 1 9.09.2023, 9:58

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Белоруска придумала уникальный бизнес на одежде из своего шкафа.

«Как-то мы с подругой сидели за чашкой чая, обсуждали варианты заработка. И я задумалась: у меня в шкафу много платьев, надетых один раз на 30 минут, которые я покупала ради фотосессий, — а не сдавать ли их в аренду?» — рассказывает onliner.by 26-летняя Карина из Минска.

Девушка решила попробовать. С тех пор прошел год — что получилось в итоге?

Чтобы окупить сапоги, их нужно сдать в аренду пять раз

Карина выучилась на маркетолога, была в найме менеджером по продажам, хотя мечтала работать на себя. И не просто мечтала, а собирала деньги на стартовый капитал. Скопив $3000, решила: пора уже делать что-то свое.

Сначала предложила подружке вместе создать бренд одежды: приятельница должна была заниматься шитьем, Карина — продвижением.

— Идея была в том, что затраты на шитье будут минимальными. Подружка должна была шить на дому, в том числе на заказ из ткани клиентов. Оказалось, что даже в этом случае нужны большие вложения. Мы хотели для начала шить белье — оказалось, что в Беларуси не купить ткань высокого качества, которая не расползется после первой стирки. Я знаю, что другие производители нижнего белья закупают материалы по всему миру. У нас на это денег не было.

Эта попытка заработать не в найме лишь проела часть заначки: где-то $500 было потрачено на организацию дела. Еще $1000 ушло на текущую жизнь, ведь работы над собственным брендом одежды девушка уволилась с должности менеджера по продажам.

Можно было бы опустить руки, раз дело не пошло, но Карина решила найти иные варианты для предпринимательства. За чашкой чая и пришла идея о прокате одежды.

— Я как раз искала дело, для открытия которого нужен минимальный бюджет. Мне это подходило — сдавать в аренду одежду — для фотосессий, свиданий, мероприятий.

Так сейчас выглядит гардероб для проката. Здесь не пышные бальные платья, которые обычно берутся для «королевских» фотосессий, ассортимент у Карины попроще (хоть и не менее эффектный).

У кого-то возникнет вопрос к идее бизнеса. Владельцы магазинов одежды то и дело жалуются: к ним приходят девушки, покупают красивые вечерние платья, делают в них фото и в течение 14 дней с момента покупки возвращают как новые, забирая 100% оплаты. Какой смысл человеку обращаться за прокатом плюс-минус таких же вещей, если их можно взять бесплатно? Карина поясняет:

— Во-первых, есть люди, которые не хотят брать в магазинах одежду с целью сделать в ней фото и потом вернуть ее продавцу как новую. Я сама такой человек, и у меня было множество съемок, так и набрался целый шкаф вещей, надетых по одному разу.

Во-вторых, хотя с арендными вещами и нужно обращаться аккуратно, но не страшно, если с ними случится мелкая неприятность. Даже если платье надорвалось либо на туфле отлетела набойка, их примут обратно (хотя могут обговорить вопрос компенсации за ремонт). Клиент перед возвратом платьев, брюк, топов и прочей одежды не должен ничего стирать, об этом позаботятся и без него.

Также нельзя купить бижутерию, сделать с ней фото и потом вернуть в магазин как новую: это невозвратный товар. Зато у Карины бижутерия доступна за небольшую плату: вы же не покупаете, а берете на время.

— Когда я решила заняться этим делом, то захотела сделать гардероб ярче, а для этого нужно было что-то докупить.

Что-то я докупила в белорусских магазинах и на стоках, что-то нашла среди объявлений в интернете, что-то перекупила у московских блогеров.

Я брала не все подряд, а сначала смотрела образы для фотосессий в Pinterest. Обращала внимание, что надето на моделях, и подмечала, что из этого можно приобрести. Сейчас у меня около сотни единиц одежды размеров S, M, L и примерно два десятка пар обуви, которая подойдет на ногу 37—39-го размера.

С учетом трат на расширение ассортимента, рекламу в Instagram и обращение за консультациями к бухгалтеру у девушки было $700.

В этом гардеробе нет люкса, зато есть вещи, которые подойдут для фото или эффектного выхода в люди. Например, эти ботфорты:

Сапоги куплены за $60, прокат обойдется в 40 рублей в сутки, то есть в пять раз дешевле их стоимости.

— Часто люди покупают такие вещи и надевают их один раз. Зачем так делать, если гораздо дешевле взять их на время?

Как получить 500 желающих поработать бесплатно

Продвигаться девушка решила через Instagram. Она как раз проходила курсы по SMM, таргету и знала, как должна выглядеть продающая страница.

— Моя подружка согласилась без оплаты поработать фотографом. Хотелось, чтобы на странице были разные лица, и для этого я запустила таргетированную рекламу о том, что мы ищем моделей. Откликнулись 500 желающих, готовых пофотографироваться бесплатно. Работал принцип win-win: девочки получали красивые фотографии, а мы — контент. Первые съемки проходили прямо на улице, летом и в начале осени. То есть не пришлось брать студию в аренду, хотя через некоторое время мы решились и на это — я отдала $100 за студию, чтобы разнообразить фотоконтент.

Когда страница наполнилась, было решено искать клиентов с помощью таргетированной рекламы (на это ушло $70). Количество подписчиков увеличилось с 500 до 1000, заказы пошли.

— Все платья, обувь, аксессуары хранились у меня в квартире, в которой мы живем с парнем, и это не очень удобно. Бывало, что люди привозили одежду ночью, чтобы ее вернуть.

Мой парень был недоволен, да и самим клиентам было не очень комфортно. Недавно мне по знакомству разрешили на месяц бесплатно занять часть павильона с бальными платьями. Сейчас я в поиске помещения, мне больше подходит совместная аренда, ведь за такой павильон, как здесь, нужно отдавать по $400—500 в месяц.

Карина говорит прямо: спустя год после запуска ее маленький бизнес не дает денег, которых хватило бы на текущую жизнь. Это не может быть единственным источником дохода.

— В месяц выходит примерно по 400 рублей, а хочется больше. Поначалу, когда заказов было совсем мало, я жила на отложенную заначку. Потом взялась за подработку в SMM: все же я прошла курсы. Хочется зарабатывать именно на прокате одежды, хотя это не так просто.

Например, нужно угадать, что именно «зайдет» клиентам. Вот есть брюки, которые пользуются популярностью у девочек, — их брали для себя несколько блогеров. Но одни штаны весь бизнес не вытянут. Некоторые вещи так и остались висеть нетронутыми на вешалках: оказалось, что база (то же маленькое черное платье) никому особо не интересна.

— Нужно нащупать цель — найти одежду, которая станет популярной. Для грамотной закупки вещей нужна натренированная насмотренность. Я постоянно слежу за блогерами, смотрю Pinterest.

«Когда я только начинала, была одной из первых. А теперь постоянно вижу появление новых конкурентов»

Все выглядит просто: вложила в гардероб чуть больше среднемесячной белорусской зарплаты, затем открыла ИП с консультацией у бухгалтера, вместе с подружкой наполнила страницу в Instagram. На раскрутку за год потратила сначала $50, потом еще $70 (это все расходы на таргетированную рекламу). Когда Карина только начинала, она была одной из первых, кто решил сдавать в аренду подобную одежду для фотосессий и мероприятий.

— Замечаю, что буквально за последние полгода стало много желающих предоставлять точно такие же услуги. Я вижу аккаунты, у которых только по 100 подписчиков, — люди явно только начинают это дело. Плюс фотостудии стали сами предлагать образы в аренду. Все же это простая бизнес-модель, ее легко повторить.

Мне кажется, с арендой со временем будет примерно так же, как со стоками. Раньше у нас была сотня стоков, а теперь их несколько тысяч, и у всех примерно одинаковый ассортимент. Я слышала, что популярный сток хотят закрыть: слишком высока стала конкуренция.

Сильнейшие, конечно же, выживут, и Карина готова побороться. По мнению девушки, ей может очень помочь удачная аренда помещения.

— Все не так просто, как может показаться. Мои вложенные $700 до сих пор не окупились: в период раскрутки заказов не было, я не сразу выбрала верную стратегию продвижения. Если захотите заняться таким же делом, будьте готовы: конкуренции становится все больше, а очередей из желающих арендовать одежду пока еще нет. Думаю, многие белорусы даже не знают о такой услуге.

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