Армения прощается с Россией и ОДКБ 9.09.2023, 10:07

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Что происходит между Ереваном и Москвой?

В начале сентября между Арменией и Россией возникла довольно громкая ссора в публичном поле. Ереван говорит о своем недовольстве российскими властями и хочет сближения с Западом, а из Москвы выражают озабоченность и даже предлагают объявить Армению незаконной. Корреспонденты «Белсата» попытались разобраться в происходящем.

В начале сентября в итальянской La Repubblica вышло интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором тот назвал стратегической ошибкой зависимость Армении в сфере безопасности от России.

«Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе и в сфере приобретения оружия и боеприпасов. Но сегодня, когда Россия нуждается в оружии и боеприпасах, понятно, что даже если бы она захотела, РФ не смогла бы обеспечить потребности Армении в сфере безопасности. Этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависимость или привязка только к одному центру сами по себе являются стратегической ошибкой. И только после того, как мы постфактум познали горький плод этой ошибки, мы предпринимаем очень смутные попытки диверсифицировать нашу политику в сфере безопасности», – сказал он.

Более того, по словам армянского премьера, «Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она делает или не делает», и «однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет». Он отметил, что российские миротворцы не выполняют свою миссию и не контролируют Лачинский коридор, соединяющий Армению с непризнанной армянской республикой в Нагорном Карабахе.

«Причин может быть две: либо РФ не может, либо не хочет сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, на наш взгляд, проблематично», – сказал Пашинян.

В России были «крайне недовольны последними публичными заявлениями армянского руководства», цитировал государственный ТАСС неназванные источники в МИД РФ. Они обвинили Ереван в «перекладывании на Россию ответственности за ошибки».

«Россию пытаются искусственно вытеснить с Южного Кавказа, причем используя Ереван как средство реализации этой цели. Россия как ближайший сосед и друг Армении покидать регион не намерена. Однако это должна быть улица с двусторонним движением: Армении также не стоило бы делаться орудием Запада для выдавливания России», – отмечал источник.

Затем несогласие с «тезисами господина премьер-министра» высказал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Из ОДКБ и к НАТО?

Нарастала напряженность и по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), из которого Ереван уже угрожал выйти и учения которого отказывался проводить на своей территории. 5 сентября Армения отозвала постоянного и полномочного представителя страны в ОДКБ Виктора Биягова, занимавшего этот пост с 2018 года. А вскоре стало известно, что в Армении 11–20 сентября пройдут совместные армяно-американские учения EAGLE PARTNER 2023. И хотя целей учений – подготовка к участию в международных миротворческих миссиях, а количество их участников только 260 человек, Песков все же успел заявить о «настороженности особенно в нынешней ситуации».

Снимок имеет иллюстративный характер. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принимает участие во встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване, Армения. 23 ноября 2022 года.

«Армения – союзник по ОДКБ, мы исходили и исходим из того, что в духе союзничества нужно придерживаться практики учений с теми, кто входит в этот союз. Конечно, мы обратили на это внимание. И обратили самое серьезное внимание наших армянских союзников, союзников в Армении, на то, что это воспринимается нами с элементом озабоченности», – сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

А его коллега Михаил Галузин заявил, что «сближение с НАТО вряд ли обернется для кого бы то ни было позитивными результатами в плане обеспечения собственной безопасности».

Тем временем появилась информация, что впервые с начала российско-украинского конфликта Армения направила в Украину гуманитарную помощь. А 6 сентября в Киев на «саммит первых леди и джентльменов» приехала жена Пашиняна Анна Акопян. Там она среди прочего возложила цветы в память о детях, погибших в результате российской агрессии, и выложила совместные фото с Владимиром и Еленой Зеленскими.

Путина арестуют?

Не нравится Москве и то, что 1 сентября правительство Армении направило в парламент на ратификацию Римский статут – документ, определяющий полномочия Международного уголовного суда в Гааге. Ранее Конституционный суд Армении уже признал, что обязательства, заложенные в статуте, соответствуют Конституции. Правительство Армении видит в нем возможность «предотвращения азербайджанских посягательств на суверенную территорию Армении». Однако для России является проблемой, что этот суд в марте 2023 года выдал ордер на арест Владимира Путина. В итоге Москва запросила у Еревана объяснений.

«Будем определяться с нашими дальнейшими шагами исходя из содержания ответа Еревана», – сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Впрочем, спикер Национального собрания Армении Ален Симонян на днях назвал Захарову «какой-то секретаршей какого-то ведомства». Он же обвинил Россию в бездействии относительно блокады Азербайджаном Нагорного Карабаха.

«Пусть будут честными и напрямую скажут: «не можем, нет такой силы». Их собственное представление об империи играет с ними сегодня злую шутку. Не Армения ухудшает отношения с Россией, Россия покидает наш регион, пытается с Турцией превратить регион в предмет торговли для продвижения своих экономических интересов», – заявил политик 6 сентября.

Но дальше всех в критике армянских властей зашел депутат Государственной думы России Евгений Фёдоров. В интервью азербайджанскому haqqin.az он заявил, что из-за контактов Еревана с НАТО нужно в судебном порядке признать Армению «незаконной территорией»:

«Она будет объявлена сепаратистским образованием, и Россия получит геополитический контроль над Арменией. А в таком случае желание армянской стороны о нахождении в Гюмри российской базы не будет учитываться».

Тем временем Армения заявляет, что Азербайджан стягивает крупные колонны военной техники, обозначенные перевернутой буквой «А» в приграничные с Арменией и Нагорным Карабахом районы. Также туда перебрасываются ударные вертолеты, а из Израиля и Турции летят транспортные самолеты. И Армения, и Азербайджан заявляют о провокациях и обстрелах. Сообщается о жертвах.

«Очевидно, что Азербайджан своими действиями демонстрирует стремление к новым военным провокациям против Армении и Нагорного Карабаха», – сказал Пашинян, выразив готовность подписать мирное соглашение с Азербайджаном.

«Бумажный тигр» не защитит Армению

В эфире «Вот Так» российский политолог Аркадий Дубнов назвал ситуацию на границе Армении и Азербайджана «плохой», так как «именно так начиналось прошлое обострение», что вылилось в 44-дневную войну осенью 2020 года, «и теперь есть все основания». При этом, по мнению Дубнова, у армянского премьера «нет хороших шагов».

«Договориться с Баку о проблеме Нагорного Карабаха не удается. Лачинский коридор разблокировать не удается. Российские миротворцы не способны выполнить свой мандат и помешать азербайджанским военным фактически блокировать этот коридор. И угроза гуманитарным грузам постоянно становится все больше», – отметил политолог, добавив, что Россия заставляет Армению пойти на уступки Азербайджану.

Как заявил в комментарии «Белсату» кандидат исторических наук Евгений Красулин, Россия, на которую в 1990-е в конфликте за Нагорный Карабах с Азербайджаном решила опереться Армения, теперь превратилась в «бумажного тигра». И в результате Армения в 2020 году понесла поражение в новой войне, а Азербайджан не только улучшил свои позиции в Нагорном Карабахе, но и выдвинул претензии на Зангезурский коридор, соединивший бы его с Турцией через армянскую территорию.

«Здесь армяне вынуждены были искать новых союзников. И чуть не попали вообще в компанию плохих парней, когда начали налаживать отношения с Ираном. Но очевидно, что западный мир, западные предложения и перспективы все-таки преобладают. И, чтобы заполнить вакуум ресурса, который остался после ослабления России и ее фактического ухода с Южного Кавказа, армяне решили найти новую опору», – заявил Красулин.

Дубнов считает, что Пашинян своими действиями относительно ОДКБ и Римского статута намеренно «эскалирует ситуацию» в отношениях с Москвой и «идет к тому, чтобы так или иначе фактически перестать быть членом ОДКБ». По его словам, совместные учения с американцами – «это демонстрация того, что Армения рассчитывает на других партнеров в сфере безопасности вместо России». К тому же, заявил политолог, таким образом Пашинян может пытаться устранить угрозу своей принудительной отставки со стороны пророссийских сил, как это уже произошло 1 сентября с главой Нагорного Карабаха Араиком Арутюняном.

Снимок имеет иллюстративный характер. Ветераны войны и армейские добровольцы говорят с сотрудниками правоохранительных органов на дороге непосредственно перед Лачинским коридором после попытки разблокировать его – единственную дорогу, соединяющую сепаратистский регион Нагорный Карабах с Арменией. 9 августа 2023 года.

«То есть сейчас ситуация настолько накалена. Я боюсь, что может сорваться в любой момент. И Россия в этой ситуации пока не способна предотвратить самого опасного развития ситуации, так как даже судя по официальным репликам Дмитрия Пескова или Маши Захаровой, у России нет серьезных рычагов влиять на Азербайджан», – подчеркнул Дубнов.

Но и Запад не является панацеей для Армении, так как удержать Нагорный Карабах им будет очень трудно, отметил Красулин. По его словам, западная поддержка еще может сохранить границы Армении 1991 года, но не Нагорно-Карабахскую Республику.

Да и Москва не собирается отпускать Армению, заявил Дубнов, который ждет «каких-то неординарных реакций со стороны России на противодействие этим планам Пашиняна». Например, в экономике, энергетике или логистике.

Пока же армянские власти все же решили умерить страсти в отношениях с Москвой. 7 сентября заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян заявил, что между Ереваном и Москвой нет напряженности, а только «определенные разногласия» в «рабочих отношениях». Также, добавил он, у Армении также нет и планов выхода из ОДКБ – «в нашей повестке такой вопрос не стоит».

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